مجموعة من النباتات السحرية تغنيكم عن زيارة الطبيب

ويقدم خبراء التغذية العلاجية مجموعة من النبتات السحرية، التي يمكنها أن تغنيك عن زيارة الطبيب، بحسب ما أورده موقع "تايمز نيوز ناو".وتتميز تلك النباتات بأنها غير مكلفة وأكثر أمانا، ويعد استغلالها أمرا مثاليا على المدى البعيد.وجاءت تلك النباتات السحرية ذات الفوائد الصحية المذهلة على النحو التالي:يطلق عليها أيضا "التوابل الذهبية"، ويحتوي الكركم خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة.ويمكن أن تتراوح فوائد الكركم الصحية من تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الدماغ إلى توفير الراحة من الألم وتحسين المزاج.ويمكنك استخدام الكركم عن طريق إضافته إلى أطباقك أو مزجه بالحليب وشربه.في الهند يعبدون الريحان ويطلقون عليه اسم "تولسي" أو "الريحان المقدس"، ويمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للجراثيم.ويمكن أن يساعد الريحان في تحسين الهضم وتعزيز المناعة والتمثيل الغذائي وتقليل الإجهاد.ويمكنك استخدام الريحان كمقبلات للأطباق أو إضافته إلى مشروباتك.يعرف هذا النبات أيضًا باسم أوراق الحلوى، وهو نبات أحلى من السكر، غالبًا ما يستخدم كبديل تحلية للمرضى الذين يعانون من مرض السكري.يمكنك استخدام ستيفيا على شكل قطرات أو أوراق مجروشة في مشروباتك وأطباقك.يتم دمج الثوم في أطباق مختلفة، وبصرف النظر عن تعزيز نكهة الأطباق، ويمكن أيضًا أن يعزز الصحة عن طريق تحسين الهضم وإدارة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والوقاية من الأمراض الناجمة عن تنكس الدماغ.يمكنك تناول الثوم نيئًا أو تناوله عن طريق إضافته إلى أطباقك.هذا النبات (النعناع) المضاد للبكتيريا يفيد الصحة عن طريق تحسين الهضم، وتخفيف الصداع والحساسية، ومنع رائحة الفم الكريهة.يمكنك استخدام النعناع من خلال وضعه على الأماكن المستهدفة في الجسم أو استنشاق الزيت العطري الخاص به، وشرب كوب من الشاي المخمر بأوراق النعناع.