حقائق تجهلونها عن زبدة الفستق... مضرّة أم مفيدة؟

في هذا السياق، أشار موقع Grazia بنسخته الفرنسية إلى أن هذا النوع من الزبدة يحتوي على الكثير من الخصائص المفيدة، كالألياف والبوتاسيوم والمغنيزيوم والفيتامينين E وB6، لافتاً إلى أن من المهم تناولها باعتدال، لأن تركيبتها تحتوي على نسبة 50% من الدهون، أي الأحماض الدهنية غير المشبعة وأحادية الإشباع، تماماً مثل تلك التي يحتوي عليها زيت الزيتون.وأضاف أن هذه الأحماض ضرورية من أجل محاربة الكولسترول الضار، كما قد يساهم تناولها في الحماية من أمراض القلب والشرايين.وذكر تقرير الموقع أن كل 100 غرام من زبدة الفستق توفر 640 سعرة حرارية. لكنه رأى أنها قد تشكّل البديل الصحي للزبدة والزيت أثناء الطهو، ويمكن تناول القليل منها خلال وجبة الفطور مع قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.