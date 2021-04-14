6 طرق ذكية للتغلب على العطش في رمضان

الصيام لأكثر من 14 ساعة في اليوم يضع الجسم في حالة من الجفاف، حيث إن الماء مهم لمجموعة متنوعة من الوظائف الطبيعية والحيوية التي تشكل 60 إلى 70% من إجمالي وزن الجسم، لذا من الضروري للغاية استهلاك كمية كافية من المياه خلال شهر رمضان للوقاية من الآثار الجانبية الشائعة مثل الإمساك والصداع والدوخة وجفاف الجلد، فكيف تفعل ذلك؟

طرق لمحاربة الشعور بالعطش في رمضان



عندما تزيد درجات الحرارة أكثر من 30 درجة مئوية، يكون من الصعب السيطرة على شعور العطش خلال نهار رمضان، على عطس شعور الجوع الذي يمكننا تحمله بدرجة كبيرة.



الحيلة للتعامل مع نقص السوائل في رمضان هي الترطيب وتخزين المياه، بدلاً من تناول المشروبات الغازية بعد الإفطار مباشرة وتناول الأطعمة المليئة بالصوديوم، إليك كيفية تجنب الحلق الجاف وجفاف الفم أثناء الصيام.



1. الزبادي

كوب واحد من الزبادي يحتوي على 85% ماء، بمجرد أن تأخذ في الاعتبار جميع الفوائد الغذائية، والخيارات التي لا حصر لها، ستجعل الزبادي وجبتك المفضلة خلال الشهر الكريم.



2. تجنب التعرق لتجنب العطش

تمرين قوي، أو التعرض للحرارة، أو تغير جذري في درجة الحرارة؛ كل ذلك يؤدي إلى تبخر الماء من جسمك، لذا تجنب الشمس قدر الإمكان.

نصيحة مهمة هي الحفاظ على درجة حرارة الجسم أثناء الصيام، قم بمهامك بعد الإفطار، وبهذه الطريقة يمكنك هضم الطعام المحموم وشرب الكثير من الماء كما تريد.



3. تجنب القهوة لدرء العطش

على الرغم من أنها ضرورية للغاية في الفترة بين الإفطار والسحور، إلا أن العناصر المحتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، تخرج السوائل من جسمك مما يؤدي إلى زيارات متكررة للحمام. عندما تزيد درجات الحرارة أكثر من 30 درجة مئوية، يكون من الصعب السيطرة على شعور العطش خلال نهار رمضان، على عطس شعور الجوع الذي يمكننا تحمله بدرجة كبيرة.الحيلة للتعامل مع نقص السوائل في رمضان هي الترطيب وتخزين المياه، بدلاً من تناول المشروبات الغازية بعد الإفطار مباشرة وتناول الأطعمة المليئة بالصوديوم، إليك كيفية تجنب الحلق الجاف وجفاف الفم أثناء الصيام.كوب واحد من الزبادي يحتوي على 85% ماء، بمجرد أن تأخذ في الاعتبار جميع الفوائد الغذائية، والخيارات التي لا حصر لها، ستجعل الزبادي وجبتك المفضلة خلال الشهر الكريم.تمرين قوي، أو التعرض للحرارة، أو تغير جذري في درجة الحرارة؛ كل ذلك يؤدي إلى تبخر الماء من جسمك، لذا تجنب الشمس قدر الإمكان.نصيحة مهمة هي الحفاظ على درجة حرارة الجسم أثناء الصيام، قم بمهامك بعد الإفطار، وبهذه الطريقة يمكنك هضم الطعام المحموم وشرب الكثير من الماء كما تريد.على الرغم من أنها ضرورية للغاية في الفترة بين الإفطار والسحور، إلا أن العناصر المحتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، تخرج السوائل من جسمك مما يؤدي إلى زيارات متكررة للحمام.

إذا لم تتمكن من تجنبها تماماً، فعليك على الأقل تقليل المدخول لتجنب الصراع غير المرغوب فيه.



4. عناصر مليئة بالماء

يجب أن يكون أي عنصر غذائي تدخله إلى جسمك، يحتوي على نسبة عالية من الماء، فهذه ليست مجرد ترطيب، ولكنها مليئة بالفوائد الغذائية التي تساعد الماء على البقاء لفترة أطول في جسمك.

لذلك ضمن الماء التي تتناولها على مدار اليوم، بعض الخضروات والفواكه مثل الخيار، الكوسة، أوراق النعناع، البطيخ، التفاح، وغيره من العناصر المفيدة، لتحصل على دفعة أكبر من الفوائد الغذائية والترطيب المكثف.



5. تجنب الأطعمة الحارة والمالحة

لا أحد يريد أن يقول لا لوعاء شوربة مليء بالكاري أو طبق حار، لكن قبل أن تجازف، فكر في الآثار اللاحقة من حموضة المعدة وثقلها، لذلك الأمر لا يستحق هذا العناء، فحاول بقدر الإمكان طوال الشهر المبارك، تجنب هذه الأطعمة، حتى تحافظ على جسمك رطباً.

6. خذ حماماً أثناء النهار

في بعض الأحيان يكون أفضل الخيارات المتاحة لك في نهار الصيام، يمكن أن يؤدي أخذ حمام بارد إلى خداع الجسم للاعتقاد بأنه رطب، وبالمثل يمكنك استخدام منشفة مبللة وربت عليها على رأسك ووجهك لتجديد النشاط.

الدش البارد يخفف العطش والإرهاق، فقط قف أمام دش بارد وسترى الفرق.