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9 أخطاء شائعة يرتكبها الصائم في رمضان!

علم وعالم

2021-04-27 | 04:03
9 أخطاء شائعة يرتكبها الصائم في رمضان!
المصدر:
العربية
1,707 مشاهدة

يرتكب الأشخاص الكثير من الأخطاء في شهر رمضان، ولكن هناك 9 منها شائعة أثناء فترتي السحور وما بعد الفطور.

وبحسب موقع "webteb"، فإن أبرز هذه العادات الخاطئة خلال الإفطار كالتالي:


1. شرب الماء بكميات كبيرة
قد يشرب الصائم الكثير من الماء خلال فترة السحور لاعتقاده أنها قد تقلل عطشه خلال رمضان.

لكن يفضل شرب كميات كافية من الماء مقسمة في الفترة بين الفطور والسحور، أي ما يقارب اللتر والنصف لتفادي مخاطر الجفاف.

 
2. الإكثار من الأغذية المالحة والمنبهات
نعني بهذا الأغذية المحتوية على الصوديوم أو الملح، وكذلك شرب المنبهات بكميات كبيرة، مثل: الشاي، والقهوة.

حيث تعمل جميعها على إدرار البول، ما يؤدي إلى فقد بعض الأملاح المعدنية من الجسم والإحساس بالعطش في نهار اليوم الذي يليه.

3. تناول الوجبات الدسمة والسكريات
قد يتعمد بعض الصائمين تناول الوجبات الدسمة جدًا والحلويات في السحور لاعتقادهم أنها تملأ المعدة وتزيل الشعور بالجوع، ولكنها في الحقيقة تثقل المعدة وتسبب العطش.

وأفضل ما يمكن أن يملأ المعدة ويشعر بالشبع هو الخضراوات والفواكه؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، والتي يستحسن أن تشكل عنصرًا رئيسًا ضمن التغذية في رمضان.

4. إهمال وجبة السحور
يجب الاهتمام بوجبة السحور من حيث وقتها المقارب لوقت الإمساك وهو وقت التوقف عن تناول الطعام، ومن حيث مكوناتها التي يجب أن تكون غنية بالألياف الغذائية والبروتينات.

أما الأخطاء التي ترتكب خلال فترة الإفطار فهي كالتالي:
 
 
1. شرب الماء البارد
قد يفضل بعض الصائمين شرب الماء البارد مباشرة في حالة العطش، ما قد يسبب مشاكل هضمية.


2. الإفطار على أطعمة دهنية
يعد بدء الإفطار بالأغذية الغنية بالدهون من أهم أخطاء شائعة عليك تجنبها في رمضان، مثل: المقالي والأغذية الدسمة، ويفضل البدء بالسكريات البسيطة التي يسهل هضمها.

ولعل أفضل ما يبدأ به الصائم إفطاره هو التمر، فهو غني بالسكريات سريعة الامتصاص التي لا تحتاج إلى عمليات معقدة في تمثيلها، ما يؤدي إلى رفع سكر الدم بصورة معتدلة وسهلة.

3. تناول كميات كبيرة من الطعام دون تجزئة
يفضل البعض تناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة وقت الإفطار، ولكن الأفضل تناول وجبات صغيرة على فترات، مثل: وجبة وقت الإفطار، ووجبة بعد صلاة التراويح، ووجبة السحور.
 


4. الإفراط في تناول الحلويات
إن الإسراف في تناول الحلويات، مثل: القطايف، والمخبوزات بشكل كبير بعد الإفطار يؤدي إلى تراكم الدهون وحدوث السمنة.


5. إهمال ممارسة الرياضة
بعض الأشخاص يهملون ممارسة الرياضة في رمضان، لكن للرياضة فوائد عديدة لأعضاء الجسم كافة ولا يقتصر أثرها على تخفيف الوزن.

وأفضل وقت للرياضة هو قبل الإفطار بساعة إذا أمكن أو بعده بساعتين على الأقل.
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