من هم الأشخاص الممنوعين من تناول البصل؟

كشفت أخصائية الغدد الصماء الروسية، تاتيانا بوتشاروفا، عن الفئات التي لا يسمح لهم بتناول البصل، وقالت: "إن البصل من الخضار الغنية بفيتامينات (ب) وحمض الإسكوربيك، لكنه مضر لبعض الفئات من الناس".وأضافت: "إن حقيقة أن البصل يقوي جهاز المناعة، هذه خرافة".وأوضحت: "بأن البصل يحتوي على العديد من المبيدات النباتية التي تحتوي على مواد فعالة تتداخل مع نمو البكتيريا والفيروسات، وتحفز عملية الهضم والشهية، وكذلك البصل يساعد على إدرار البول وإزالة السموم من الجسم".وتابعت: "فمثلا يحتوي البصل على عنصر الكوبالت وهو جزء من فيتامين (ب) المسؤول بشكل خاص على تكوين خلايا الدم الحمراء ومعالجة الكوليسترول وفيتامين (د)".وقالت: "يحتوي البصل على الكثير من السيليكون الضروري للأوعية الدموية والعظام وصحة الشعر".ونبّهت بوتشاروفا "الأشخاص الذين يعانون من أمراض التهاب البنكرياس أو التهاب المعدة أو مرض القرحة الهضمية أن يمتنعوا عن تناول البصل".وقالت: "يجب تجنب البصل الطازج لأنه يزيد من حموضة المعدة، وأما البصل المسلوق فهو أخف على المعدة رغم أن الفيتامينات فيه أقل".ونصحت بوشاروفا بإدراج البصل في النظام الغذائي اليومي للأشخاص الذين لا يعانون من الأمراض التي ذكرتها، وأشارت إلى أن مقدار السعرات الحرارية في البصل هو 40 سعرة حرارية لكل 100 غرام.وأضافت: " إذا لم تكن هناك موانع، فيمكن تناول رأس بصل متوسط الحجم يوميا".