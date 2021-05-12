معلومات تجهلها عن قصة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

يحتفل العالم في 12 مايو/أيار من كل عام، باليوم العالمي للتمريض، ويدلّ هذا اليوم على إسهامات الممرضات في المجتمع، حيث تتوارد كل معاني التضحية والرحمة التي يجسدها الممرض والممرضة في سبيل رعاية المرضى وإعانتهم..





يحتفل المجلس الدولي للتمريض (ICN) بهذا اليوم منذ عام 1965. حيث اقترحت دوروثي ساذرلاند، مسؤول وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية الأمريكية في عام 1953 ، على الرئيس دوايت أيزنهاور إعلان "يوم للممرضين" ولكنه لم يوافق.

وفي يناير عام 1974، تم اختيار يوم 12 مايو للاحتفال بيوم الممرضين حيث أنه يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث.

وفي كل عام، يستعد المجلس الدولي للتمريض لهذا اليوم، ويقوم بتوزيع مجموعة الأدوات الخاصة بيوم التمريض العالمي. وتتضمن هذه المجموعة مواد المعلومات التربوية والعامة كي يستخدمها الممرضين في كل مكان.

من هي فلورانس نايتنجيل؟



فلورنس نايتينغل (Florence Nightingale)‏ ‏تعرف برائدة التمريض الحديث ويطلق عليها اسم "سيدة المصباح" أو "السيدة حاملة المصباح".

هي ممرضة بريطانية شاركت في حرب القرم (1856-1854) وأبلت بلاء حسناً، تعلمت التمريض في مدرسة الكايزروارت، وكافحت من أجل وضع أسس وقوانين لحماية مهنة التمريض والعمل على تطويرها، وفي عام 1907 حصلت على وسام الاستحقاق؛ تقديراً لمشوارها الطويل في خدمة المرضى والجرحى، حتى رحلت في عام 1910.

وفي اليوم العالمي للممرضين تحية من السومرية لممرضي العراق والطاقم الطبي الذي تُرفع له القبعة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق خصوصاً والعالم عموماً.