Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الإعلام الأمني تؤكد انفجار "جسم غريب" في الكاظمية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لمن يعاني من أمراض القلب... اليكم هذا النوع من النباتات!

علم وعالم

2021-06-03 | 09:11
لمن يعاني من أمراض القلب... اليكم هذا النوع من النباتات!
المصدر:
سبوتنيك
1,732 مشاهدة

اكتشف فوائد تناول الكاكاو للقلب والدماغ حيث يعد الكاكاو أحد أكثر النباتات الغنية بمضادات الأكسدة ومركبات البوليفينول، التي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والخرف.

وقالت دراسة نشرها موقع ميديكفوريوم إن فوائد مسحوق الكاكاو عديدة وانه يحتوي على مركبات بوليفينول والتي لها دور مهم في تحسين مستويات أكسيد النيتريك في الدم، مما يريح الأوعية الدموية والشرايين ويوسعها ويحسن من تدفق الدم من خلالها، ويزيد من دفاع الجسم ضد أمراض القلب والدماغ.

ويرتبط تناول الكاكاو بانخفاض ضغط الدم، والتهابات الأوعية الدموية، وأمراض القلب، كما يخفض من مستوى الكوليسترول الضار في الدم من خلال منع تأكسد الكوليسترول.
 
ويحسن الكاكاو من وظائف المخ لأن مركباته البوليفينولية تقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، كما وجد أن هذه المواد قادرة على عبور الحاجز الدموي الدماغي والمشاركة في المسارات البيوكيميائية التي تنتج الخلايا العصبية والجزيئات المهمة لوظيفة الدماغ الصحية.
 


وأكد العلماء أن "الاستهلاك اليومي لفلافانول الكاكاو يمكن أن يحسن الأداء العقلي لدى الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية والذين لا يعانون منها" حيث يريح أكسيد النيتريك عضلات الأوعية الدموية، ويحسن من تدفق الدم إلى الدماغ.

ويعمل مركب الفلافونيد، الموجود في الكاكاو، على تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السكتات الدماغية، وأمراض القلب التاجية، والسرطان، كما يعمل كمضاد للالتهابات، وداعم لجهاز المناعة عن طريق عمله كمضاد أكسدة لتحييد الجذور الحرة التي قد تسبب التلف للخلايا ومكوناتها.

وتشير الدراسات إلى دور الكاكاو في علاج الحمى والوهن والتعب وضيق التنفس، فقر الدم ومشاكل الأمعاء والكلى، كما يؤكد الخبراء دور الكاكاو المهم في تحسين المزاج والتخلص من الاكتئاب والحزن والقلق.

وبحسب موقع "يدا بريرودا" الروسي (غذاء الطبيعة)، فإن أول ما يفكر فيه الكثيرون عندما يسمعون عن الكاكاو هو بالطبع الشوكولاتة. لكن الكاكاو لا يتعلق فقط بالمذاق (وهو "مر" في الكاكاو) ، فالكاكاو عالي الجودة له فوائد كبيرة لنظام القلب والأوعية الدموية ويزيد من القدرات الإدراكية. باختصار، الكاكاو يجعل القلب أكثر صحة ويجعلنا أكثر ذكاءً. لا عجب أن يُترجم اسمه من اللاتينية "طعام الآلهة" (ثيوبروما كاكاو).

كان الكاكاو، كدواء غذائي، محظوظًا. يؤمن العلماء به والآن هناك بالفعل عدة آلاف من المنشورات وثلاثمائة دراسة إكلينيكية.

يستخدم الكاكاو لتحسين المزاج، وخفض ضغط الدم، وزيادة حساسية الأنسولين، ودعم مستويات الكوليسترول الصحية، وصحة الدماغ، وتقليل الالتهابات في الجسم.

يمكن لأي شخص يريد الإقلاع عن القهوة محاولة استبدالها بالكاكاو. الثيوبرومين ، العنصر النشط في الكاكاو، لا يسبب الإدمان، على عكس الكافيين.
 
 
الكاكاو لصحة القلب
 
القصة هي على النحو التالي. في أواخر التسعينيات، زار فريق من الباحثين جزيرة صغيرة بالقرب من بنما، حيث كان هناك انتشارا قليلا لأمراض القلب بين الناس الذين يعيشون هناك. بينما كانت شائعة في بنما نفسها، واتضح أن أبناء قبيلة كونا كانوا يشربون الكثير من أكواب شراب الكاكاو كل يوم. وأخذ الباحثون عينات من الكاكاو لتحليلها واتضح أنها تحتوي على كمية لا تصدق من مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تقي من أمراض القلب.

كتب الخبير في التوابل العلاجية (ب .أغاروال): "تظهر الدراسة بعد الدراسة أن فلافونول الكاكاو يمكن أن يزيل الجذور الحرة المدمرة للخلايا، ويحافظ على أغشية الخلايا، ويحمي الحمض النووي، ويمنع تكوين البلاك في الشرايين، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويمنع تكوين جلطات الدم التي يمكن أن تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية".

عند تناول الكاكاو، تسترخي العضلات الملساء، ويزيد تدفق الدم في شرايين القلب ويقلل من توتر الأوعية الدموية.

تظهر ملاحظات العلماء أن أولئك الذين يتناولون الكاكاو بانتظام لديهم خطر أقل للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الكاكاو لتحسين المزاج
 
 
يعرف الكثير من الناس أنه يمكنك تناول لوح شوكولاتة لتحسين حالتك المزاجية. ومع ذلك، يمكن تحديد الشكولاتة الجيدة، حيث تحتوي على نسبة 70٪ من الكاكاو على الأقل. لا تخلط بين تأثير الكاكاو وتأثير السكر في الشوكولاتة، والذي يعطي دفعة مؤقتة للطاقة، ثم انخفاض حاد إلى حد ما.
 
الكاكاو للدماغ والرؤية
يحسن الكاكاو الوظيفة الإدراكية (الذاكرة والانتباه والتقبل). أجريت دراسة واحدة على كبار السن بتناول الكاكاو الخالي من السكر بمعدل كوبين في اليوم. أدى استهلاك الكاكاو إلى تحسين الدورة الدموية الدماغية والوظيفة الإدراكية وانخفاض ضغط الدم. تكهن الباحثون أن هذا كان بسبب التحسن في حساسية الأنسولين. في دراسة أخرى، تناول الشباب الكاكاو. نتيجة لذلك، تحسنت لديهم أيضًا الوظيفة الإدراكية، بالإضافة إلى الرؤية. يعزو العلماء هذا التأثير إلى تحسن في تدفق الدم إلى الدماغ.

لمقاومة التعب
يساعد الكاكاو الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن.
في دراسة صغيرة استمرت 8 أسابيع، تناول بعض الأشخاص الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول (نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو)، والبعض الآخر تناول شوكولا بمستوى بوليفينول منخفض. ونتيجة لذلك، أظهرت المجموعة الأولى تحسنًا ملحوظًا في حالتهم وانخفاضًا في مستوى القلق.

عندما نشعر بالتعب، غالبًا ما نأكل أكثر. يقلل الكاكاو أيضًا من الشهية ويزيد من حساسية الأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

ماذا يفعل الكاكاو غير ذلك؟
- يحمي الخلايا العصبية من الالتهابات (الأشخاص الذين يستهلكون 20 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا لديهم أدنى قيم بروتين سي التفاعلي).
- يزيد حدة البصر والقدرة على تمييز الألوان المتباينة.
- يقلل من حساسية الجلد للأشعة فوق البنفسجية (بمتوسط استهلاك 25٪ بعد 12 أسبوعًا، ومرتين مع استهلاك مرتفع)، مع زيادة تدفق الدم والأكسجين في الجلد.

الإفراط بتناول الكاكاو
يمكن أن يزيد الكاكاو من خطر الإصابة بالارتجاع بسبب تأثيره المريح، لذلك من الجيد البدء بكميات صغيرة.
يجب على الأطفال أيضًا تجنب تناول الكثير من الكاكاو بسبب كمية الأوكسالات فيه وخطر الإصابة بحصوات الكلى.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:12 | 2021-06-04 07:12
07:10 | 2021-06-04 07:10
07:08 | 2021-06-04 07:08
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
وفاة فنانة مصرية مشهورة
24.84%
06:16 | 2021-06-03
وفاة فنانة مصرية مشهورة
06:16 | 2021-06-03
قتيلان و14 مصاباً بانفجار قرب مطعم شمالي بغداد
18.72%
14:04 | 2021-06-03
قتيلان و14 مصاباً بانفجار قرب مطعم شمالي بغداد
14:04 | 2021-06-03
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الموقف الوبائي في العراق
16.35%
09:01 | 2021-06-02
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الموقف الوبائي في العراق
09:01 | 2021-06-02
بالفيديو.. لحظة انفجار قرب مطعم شمالي بغداد
Play
15.33%
15:00 | 2021-06-03
بالفيديو.. لحظة انفجار قرب مطعم شمالي بغداد
15:00 | 2021-06-03
بالفيديو: فنان سوري يوقف حفله بسبب بكاء فتاة بشكل ملفت
13.13%
02:48 | 2021-06-03
بالفيديو: فنان سوري يوقف حفله بسبب بكاء فتاة بشكل ملفت
02:48 | 2021-06-03
بينها استمرار الحظر الجزئي.. مجلس الوزراء يقر توصيات الصحة بشأن التصدي لكورونا (وثائق)
11.64%
06:19 | 2021-06-03
بينها استمرار الحظر الجزئي.. مجلس الوزراء يقر توصيات الصحة بشأن التصدي لكورونا (وثائق)
06:19 | 2021-06-03
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.