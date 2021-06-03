بالصور: في يومها العالمي... تعرفوا الى أغرب أشكال الدراجات الهوائية!

وحددت الأمم المتحدة يوم 3 يونيو/ حزيران من كل عام، يوما عالميا للدراجة الهوائية، وهو الذي يصادف اليوم الخميس.

ويقول الموقع الرسمي للأمم المتحدة إن التوسع في استخدام الدراجات الهوائية له فوائد كثيرة خاصة داخل المدن المزدحمة، لأنه يقلل من نسب تلوث الهواء، التي تسببها انبعاثات وسائل النقل الأخرى، كما أنه يساهم في تخفيف الزحام.وتدعو الأمم المتحدة إلى تطوير استخدام الدراجات الهوائية، مشيرة إلى أنها تساهم في تعزيز التنمية المستدامة ودعم التعليم.وتساهم الدراجات الهوائية بأشكالها المختلفة، أيضا في الحفاظ على صحة مستخدميها لأنها تساهم في تعزيز صحة الأطفال والشباب.ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مجموعة من الصور، بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، مشيرة إلى أنها ترصد جانبا من التصاميم الإبداعية المتنوعة للدراجات الهوائية.