أم تقتل رضيعها بـ”ريموت التلفزيون”.. لسبب لا يخطر على بال!

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بأن سيدة ظلت تضرب طفلها الرضيع بريموت التلفزيون حتى تستطيع النوم بهدوء بمنشية سعدون.وبوصول الأجهزة الأمنية لموقع الحادث عثر على طفل رضيع جثة هامدة، وتبين من مناظرة جثة الطفل إصابته بكدمات وجروح شديدة في الوجه.وكشفت التحقيقات أن والدته وراء ارتكاب الجريمة البشعة بعد قيامها بقذف الريموت كنترول الخاص بالتلفزيون في وجهه، ورطم رأسه في حائط المنزل ليتوقف عن الصراخ المستمر بسبب إيقاظه لها من النوم، ما أدى لوفاته في الحال قبل أن تلوذ بالفرار عقب ارتكاب فعلتها.وبسؤال والد الطفل ”م ع ع“ 44 عامًا، اتهم زوجته ”م ع“ 24 عامًا، ربة منزل، بالتسبب في وفاته، وقال إنه عند عودته من عمله وجده على السرير وآثار الدماء تنزف من فمه وعينيه وقد فارق الحياة، فيما تركت والدته المنزل وفرت هاربة خوفًا منه.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ ضبط المتهمة لعرضها على النيابة العامة.