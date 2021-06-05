مهندس كوري يصمم "عينا ثالثة" توضع على الجباه!

وأطلق باينغ مين ووك، 28 عاما، العين الروبوتية التي أطلق عليها اسم "العين الثالثة"، والتي يمكن لمستخدمي الهواتف النقالة وضعها على جباههم حتى يتمكنوا من تصفح الهواتف أثناء السير.وتنفتح العين كلما استشعرت أن المستخدم خفض رأسه لتفحص هاتفه النقال، وعندما يقترب المستعمل بمتر أو مترين من عقبة يرن الجهاز للتحذير من الخطر الوشيك.وقال باينغ، وهو طالب دراسات عليا في هندسة تصميم الابتكار في الكلية الملكية للفنون وإمبريال كوليدج لندن، لرويترز وهو يعرض استخدام العين الثالثة حول سيول: "هذا هو نظر البشرية المستقبلي، بثلاث عيون".وأضاف"بما أننا لا نستطيع أن نبتعد عن الهواتف الذكية، ستكون هناك حاجة إلى العين الإضافية في المستقبل".وتعمل العين بجهاز استشعار الدوران لقياس زاوية مائلة من رقبة المستخدم وجهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية لحساب المسافة بين العين الروبوتية وأي عقبات في الطريق. ويرتبط كلاهما بمتحكم دقيق مفتوح المصدر أحادي اللوحة مع بطارية.وجذبت "عين" باينغ انتباه المارة أثناء تجريبها.وقال لي أوك جو المقيم في سيول: "اعتقدت أنه كائن فضائي بعين على جبهته" وأضاف "هذه الأيام يمكن أن تقع حوادث للشباب أثناء استخدام هواتفهم المحمولة، سيكون هذا جيدا بالنسبة لهم".وقال باينغ إن "العين الثالثة تهدف إلى تحذير المستعملين، ولا تعد حلا حقيقيا لمدمني الهواتف الذكية الذين لا ينتبهون أثناء سيرهم".وأوضح، انه "من خلال تقديم هذا الحل الساخر، آمل أن يدرك الناس خطورة إدمان الهواتف، ويراجعوا أنفسهم".