"ناسا" تستعد لالتقاط أول صورة مقربة لأكبر أقمار المجموعة الشمسية

تستعد مركبة الفضاء ”جونو“ التابعة لوكالة ”ناسا“ الأمريكية، لالتقاط أول صور مقربة لقمر ”غانيميد“ الذي يعد أكبر قمر في المجموعة الشمسية.

وتلتقط الكاميرات الموجودة على متن المركبة صورا للقمر، بينما ستساعد أجهزة جمع البيانات في معرفة المزيد عن تكوين القمر، بما في ذلك غلافه الجليدي.

ومن المقرر أن تطير مركبة ”جونو“ على بعد 645 ميلا، حوالي 1038 كيلومترا من ”غانيميد“، يوم الإثنين القادم، وستبدأ أدوات جمع البيانات بمعرفة المزيد عنه قبل

الاقتراب منه بحوالي ثلاث ساعات.

وستوفر المركبة الفضائية التي انطلقت من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، في أغسطس/آب 2011، رؤى حول تكوين القمر ودرجة حرارته والغلاف الأيوني والغلاف المغناطيسي له.

وتحمل ”جونو“ مجموعة من الأدوات الحساسة القادرة على رؤية القمر بطرق لم تكن ممكنة من قبل.

ومن المقرر أن يكون هذا الحدث هو أقرب وصول من مركبة فضائية إلى قمر ”غانيميد“، منذ مسبار ”جاليليو“ في مايو/أيار 2000.

ويبلغ قطر غانيميد حوالي 3280 ميلا، وهو أكبر من كوكب عطارد وكوكب بلوتو، كما يعتبر القمر الوحيد الذي له مجال مغناطيسي خاص به.

ومن جانبه، قال سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في مركبة ”جونو“ في معهد ساوث ويست للأبحاث، إن المركبة تحمل مجموعة من الأدوات الحساسة القادرة على رؤية قمر غانيميد بطرق لم يسبق لها مثيل.

وقالت وكالة ”ناسا“ في بيان: ”يحتوي القمر الغامض على مناطق كبيرة ومشرقة من التلال والأخاديد التي تقطعها تضاريس أقدم وأكثر قتامة، وتعد هذه المناطق دليلا على أن القمر شهد اضطرابات دراماتيكية في الماضي البعيد“.