باحث فلكي يحدد موعد عيد الأضحى

وقال الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، إن موعد عيد الأضحى 2021 في السعودية ومصر يأتي غالبا في توقيت واحد.وأضاف، أن مصر تحدد بداية شهر ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى وفقا للمملكة العربية السعودية، وهي المنوطة برؤية الهلال يوم 29 من شهر ذو القعدة، وبناء عليه يتم تحديد الموعد.وأوضح، أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر سيكون 20 يوليو 2021 فلكيًا، لكن في النهاية يتم الاستناد للمملكة العربية السعودية خاصة في تحديد موعد غرة شهر ذو الحجة.وأشار إلى أن السعودية لم تحدد موعد غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا، وستقوم باستطلاع هلال الرؤية يوم 29 ذو القعدة، مضيفا: "السعودية لا تتعامل بالفلك لكنها تتعامل بالرؤية، وننتظر يوم 29 ذو القعدة لنرى ما سيتم الإعلان عنه".ولفت إلى أنّ مصر في الأشهر كلها لها رؤيتها وبدايتها ونهايتها الخاصة، إلا في شهر ذو الحجة نظرا لارتباط الشهر والعيد بمناسك الحج الأعظم، وأنّ مصر تتبع السعودية في بداية شهر ذو الحجة، موضحا أنّ هناك عدد من الدول تخالف السعودية أحيانا في موعد بداية شهر ذو الحجة، لأن كل دولة لها مبدأ، فهناك دول تأخذ بالرؤية وهناك دول تتعامل بالحساب الفلكي وهناك دول تتبع السعودية كبلاد الخليج والأردن ومصر، وهناك دول تتعامل بالحساب الفلكي وحسابات موعد ظهور الهلال.