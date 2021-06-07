خبر غير سارّ لمحبي القهوة!

و"ذبول القهوة"، هو مرض يصيب نبات البُن منذ عشرينات القرن الماضي في أفريقيا جنوب الصحراء، ويؤثر حاليا على اثنين من أكثر أنواع القهوة شهرة في أفريقيا: أرابيكا وروبوستا، وغيرها من المحاصيل.ويُظهر البحث الجديد، الذي أشرف عليه كل من مركز "إمبريال كوليدج"، جامعة أكسفورد، والمؤسسة الزراعية غير الهادفة للربح في بريطانيا (CABI)، أن الفطر المسؤول عن المرض طور نفسه وأصبح قادرا على إصابة شجر الموز بمرض بنما، بالإضافة إلى 120 محصولا مختلفا، وذلك وفقا لما نشره موقع "Phys" المتخصص بنشر الدراسات العلمية.وفي عام 2011، حرقت تنزانيا 55 ألف شجرة بن روبوستا بسبب الذبول، مما أدى إلى تدمير 160 تريليون من محصول القهوة، أي ما يعادل خسارة أكثر من 22 مليون فنجان قهوة.وفي بداية تفشي المرض بعشرينات القرن الماضي، أصاب الذبول مجموعة واسعة من أصناف القهوة، وتم السيطرة عليه في نهاية المطاف في الخمسينات من القرن الماضي من خلال ممارسات مختلفة مثل حرق الأشجار المصابة، والبحث عن مقاومة طبيعية في القهوة، ولكن عاد وانتشر في مراحل زمنية مختلفة.يستخدم الباحثون الآن سلالات مخبرية مطورة، من أجل دراسة كيفية إصابة الفطر للنبات، مما قد يوفر طرقا أخرى لمنع انتشار المرض.وقالت المتخصصة بعلوم الحياة في "إمبريال كوليدج"، ليلي بيك، إن "استخدام كميات متزايدة من الكيماويات ومبيدات الفطريات لمحاربة أمراض المحاصيل الناشئة ليس مستداما ولا ميسور التكلفة لكثير من المزارعين".وأضافت: "إذا تمكنا من فهم كيفية تطور الفطريات والأمراض الناتجة عنها، فيمكننا أن نوفر للمزارعين المعرفة التي يحتاجون إليها لتقليل مخاطر ظهور أمراض جديدة".