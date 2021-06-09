مكافأة غريبة لمن يتلقى لقاح فيروس كورونا في هذا البلد

أعلن مجلس ولاية واشنطن للمشروبات الكحولية والقنب، يوم الاثنين، أن الحملة الترويجية المسماة "اللفافات مقابل الجرعات" سارية على الفور وستستمر حتى 12 يوليو/ تموز، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز".خلال الفترة الزمنية المحددة، يُسمح لتجار القنب المرخص لهم من الولاية بإعطاء سيجارة واحدة محشوة بالماريجوانا للعملاء الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما فأكثر عندما يتلقون جرعتهم الأولى أو الثانية من لقاح "كوفيد 19" في مواقع التطعيم النشطة.يمكن للعملاء فقط المطالبة باللفافة المجانية من موقع البيع بالتجزئة خلال نفس الزيارة التي يتم فيها تلقي اللقاح، وفقا لإعلان المجلس.وقال المجلس إنه تلقى طلبات عدة من مرخصين لبيع القنب بالتجزئة للمشاركة في حملات ترويجية لدعم جهود التطعيم الحكومية.سمح المجلس مؤخرا بتقديم بيرة أو نبيذ أو كوكتيل من دون أي تكلفة لأولئك الذين يبلغون من العمر 21 عاما أو أكثر والذين تم تطعيمهم بحلول 30 يونيو/ حزيران.