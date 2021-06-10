ترقبوا كسوفاً شمسياً على شكل حلقة نار!

سيحجب القمر الشمس جزئياً اليوم الخميسليخلق كسوفاً للشمس على شكل «حلقة من النار» تضيء السماء. وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإن كسوف الشمس يحدث عندما يعبر القمر بين الشمس والأرض، مما يحجب جزءاً من أشعة الشمس.

وهذا الكسوف هو كسوف حلقي، مما يعني أن القمر سيكون بعيداً عن الأرض لمسافة كبيرة جداً، بحيث يبدو أصغر من الشمس، تاركاً مساحة للضوء الساطع ليتوهج حول الحواف، وهو ما تطلق عليه وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، مسمى «حلقة النار».

ووفقاً لـ«ناسا»، سيتمكن بعض الأشخاص في نصف الكرة الشمالي، وتحديداً في غرينلاند، وشمال روسيا، وكندا، من رؤية والتقاط صور لهذا الكسوف الحلقي.

ومن جهة أخرى، ستتمكن البلدان الأخرى في نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك المملكة المتحدة، وآيرلندا، من رؤية كسوف جزئي، حيث يغطي القمر جزءاً فقط من الشمس.

ونظراً لأن بعض أشعة الشمس ستتوهج من خلف القمر، فمن المهم ارتداء نظارات حماية مناسبة للعين عند مشاهدة كسوف الشمس، وفقاً للجمعية الفلكية الأميركية.

ومن المنتظر أن تقوم وكالة «ناسا» ببث مباشر لهذا الحدث.