Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
تعليق برلماني بشأن "حظر التجوال" وارتفاع إصابات كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مناطق في العالم لا يمكننا زيارتها... بعضها مرعب!

علم وعالم

2021-07-08 | 09:58
مناطق في العالم لا يمكننا زيارتها... بعضها مرعب!
المصدر:
سبوتنيك
410 مشاهدة

يمتلك الإنسان في العصر الحالي وسائل الاتصالات والمواصلات التي تمكنه من الوصول إلى كل بقعة على سطح كوكب الأرض، وكذلك تحديد أي موقع بدقة وتحديد خصائصة المناخية والبيئية.

ورغم أن طموح البشر تخطى مجرد استكشاف سطح الأرض لينطلق إلى آفاق الفضاء الخارجي، إلا أن ثمة بعض المناطق على سطح كوكبه لا يستطيع زيارتها فضلا عن العيش فيها.

وعرض موقع "holidify" قائمة بأماكن يحظر على البشر زيارتها رغم كونها رائعة من عدة جوانب، ونعرض بعضها فيما يلي.

كهف لاسكو - فرنسا
 
تكمن قيمة كهف لاسكو الواقع في فرنسا في كونه يعتبر كنزا أثريا دفينا، يحتوي الكهف على لوحات تعود إلى عصر ما قبل التاريخ إذ يبلغ عمره 17300 عام.
 
 
وتظهر في الكهف سلسلة لوحات من العصر الحجري القديم تبدو واقعية بشكل مذهل، حيث تعانق جدران الكهف صور حيوانات مثل الماشية والظباء والبيسون وغيرها الكثير.

وتقرر إغلاق الكهف أمام الجمهور منذ عام 1963، وذلك لأن علماء الآثار رأوا بأن تواجد البشر داخل الكهف قد يدمر تلك الأعمال الفنية شديدة القدم.
 
 
جزيرة سينتينيل - الهند
 
 
وتعد هذه الجزيرة الموطن الأصلي لقبيلة سينتينيل، وتعد تلك الجزيرة واحدة من سلسلة جزر محظورة حول العالم، وذلك لأن غالبًا ما يلجأ الأشخاص الذين يسكنوها إلى استخدام العنف لحماية عزلتهم.
 
يذكر أن قبيلة سينتينيل عاشت في هذه الجزيرة لآلاف السنين تحت حماية الحكومة الهندية، لكنها بقت منطقة محظورة بشكل تام على الزوار من أي نوع، حتى أصبحت من أخطر الأماكن المحظورة في العالم.

جزيرة سرتسي - أيسلندا
 
 
سرتسي هي جزيرة بركانية صغيرة المساحة واقعة في أرخبيل قبالة الساحل الجنوبي لأيسلندا، تشكلت بعد انفجار بركاني استمر لمدة أربع سنوات.
 
تمتاز جزيرة سرتسي بكونها أحدث جزيرة على هذا الكوكب، وتقرر حاليا إتاحة زيارتها لعدد قليل من الجيولوجيين، لكنها محظورة بشكل كامل على السياح، وذلك حماية لها من التدخل البشري الذي يعتقد بأنه سيعطل تكون حلقات النظام البيئي الآخذة في التكون على الجزيرة.

ضريح إيسه الكبير - اليابان
 
 
ضريح إيسه الكبير، أحد الأضرحة التي تشتهر بها اليابان عالميًا، كما أنه يعد أحد أفخم المعابد في اليابان بسبب عظمته المعمارية.
 
ويحظر على الجمهور زيارة هذا الضريح، ولا يسمح بدخوله إلا للعائلة المالكة اليابانية فقط، وذلك حفاظا على تقاليد ديانة الشنتو التي ظهرت في اليابان ويعود تاريخها إلى القرن الثامن.

يذكر أنه تتم إعادة بناء هذا المعبد كل 20 عامًا، بتكلفة مليون دولار، لذلك إن لم تكن عضوًا في العائلة المالكة، يُحظر عليك دخول القاعات المقدسة لهذا الصرح الياباني القديم.

قاعدة دولسي - الولايات المتحدة الأمريكية
 
 
 
دولسي هي مدينة أمريكية جذابة في ولاية نيومكسيكو تقع بالقرب من حدود كولورادو، ويبلغ عدد سكانها 2600 نسمة من الأمريكيين الأصليين.
 
تحتوي هذه المدينة على مختبر تحت الأرض تجري فيه تجارب مذهلة، ويقال إن قاعدة دولسي هي مبنى ضخم مخفي يضم تقنيات متقدمة بشكل لا يمكن استيعابه، ومخلوقات تجمع بين صفات البشر والحيوانات، وتتمتع هذه القاعدة بأمن مشدد للغاية وتعتبر من أشهر الأماكن المحظور زيارتها في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

جزيرة هيرد - أستراليا
 
 
تقع جزيرة هيرد قرب القارة القطبية الجنوبية، وهي واحدة من أكثر الأماكن عزلة على وجه الأرض.
 
تتبع هذه جزيرة هيرد أستراليا من الناحية السياسية، ويحظر زيارتها لوجود بها اثنين من البراكين النشطة، كما أنها قاحلة تمامًا.

وتتشكل الجزيرة بأكملها من الكتل الصخرية والحجر الجيري الذي تكون نتيجة انفجارات بركانية، وللحفاظ على البيئة الطبيعية الهشة في الجزيرة، فرضت الحكومة الأسترالية قيودًا على الدخول إلى الجزيرة.

جزيرة الأفاعي – البرازيل
 
 
تعد هذه الجزيرة البرازيلية موطنا لآلاف الثعابين السامة، لذلك لا يجرؤ أي إنسان حتى على مجرد السير فيها، واشتهرت بكونها أحد أخطر الأماكن المحظورة في العالم وفي البرازيل.
 
وبلغت درجة خطورة تلك الجزيرة أن الحكومة البرازيلية جرمت زيارتها، وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من 4000 من أفعى رأس الرمح الذهبي، وهي من أخطر الثعابين على مستوى العالم.

برافشيكا برانا - جمهورية التشيك
 
 
عبارة عن قوس من الحجر الرملي هو الأضخم في أوروبا، كان برافشيكا برانا أحد أروع المعالم السياحية في جمهورية التشيك حتى عام 1982.

في وقت لاحق بعد عام 1982، حظرت السلطات زيارة برافشيكا برانا لتقليل التآكل الذي ظهر فيه، حيث يعتقد الجيولوجيون أن هذا القوس الطبيعي سينهار قريبًا، وبالتالي وجب حظر زيارته على البشر.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:51 | 2021-07-08 12:51
12:37 | 2021-07-08 12:37
12:29 | 2021-07-08 12:29
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
بعد شفائها التام.. الفنانة العراقية ميلاد سري في احدث جلسة تصوير
30.9%
03:03 | 2021-07-07
بعد شفائها التام.. الفنانة العراقية ميلاد سري في احدث جلسة تصوير
03:03 | 2021-07-07
منها يتعلق بالامتحانات وحظر التجوال.. قرارات جديدة من لجنة الصحة والسلامة
20.29%
11:05 | 2021-07-07
منها يتعلق بالامتحانات وحظر التجوال.. قرارات جديدة من لجنة الصحة والسلامة
11:05 | 2021-07-07
الصحة تتحدث عن &quot;الحظر الشامل&quot; وتحدد موعد &quot;تلقيح&quot; الموظفين
15.15%
15:00 | 2021-07-06
الصحة تتحدث عن "الحظر الشامل" وتحدد موعد "تلقيح" الموظفين
15:00 | 2021-07-06
العراق يسجل حصيلة مرعبة باصابات كورونا
12.25%
08:54 | 2021-07-08
العراق يسجل حصيلة مرعبة باصابات كورونا
08:54 | 2021-07-08
توجيه جديد يخص حظر التجوال الجزئي
11.5%
14:14 | 2021-07-07
توجيه جديد يخص حظر التجوال الجزئي
14:14 | 2021-07-07
دوي انفجار في مدينة دبي
9.92%
16:15 | 2021-07-07
دوي انفجار في مدينة دبي
16:15 | 2021-07-07
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.