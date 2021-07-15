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العثور على صيني بعد 24 عاما على اختطافه! (فيديو)

علم وعالم

2021-07-15 | 02:42
العثور على صيني بعد 24 عاما على اختطافه! (فيديو)
2,652 مشاهدة

طوال 24 عاما، لم يتوقف والد غو تشينزن، عن البحث عنه بعد أن اختطف عندما كان يبلغ من العمر عامين فقط من أمام منزله في مدينة لياوتشنغ بإقليم شاندونغ، حتى أن رحلته الطويلة ألهمت شركة أنتجت فيلما سينمائيا عنه في عام 2015، بحسب شبكة "سي أن أن".

وبعد ست سنوات من عرض الفيلم، ورحلة طويلة يائسة انتهى البحث أخيرا عن غو، حيث عثرت الشرطة عليه يوم الاثنين الماضي، يبلغ من العمر 26 عاما حاليا حيث كان يعيش في مقاطعة خنان المجاورة.

أظهرت لقطات فيديو بثتها وسائل إعلام متعددة كيف التقت عائلة غو به حيث عم بكاء الفرحة أثناء معانقته بقوة.




لم يتوقف غو غانغ تانغ عن البحث عن ابنه لأكثر من عقدين، حيث طاف جميع أنحاء الصين تقريبا على ظهر دراجة نارية لم يكن يحمل فيها إلا علما مزين بصورة نجله وورق المنشورات لتوزيعها على الناس، والقليل جدا من الطعام، بحسب ما نقلت سي أن أن عن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وخلال الرحلة، قطع غانغ تانغ حوالي 500 ألف كلم، أتلفت خلالها عشر دراجات نارية، وكلفته الكثير من الأموال التي جعلته مدانا بعد أن استنفذ كل مدخراته.

لم يتمكن غانغ تانغ من العثور على ابنه، لكن خلال رحلته الطويلة، تمكن من المساعدة في تعقب أكثر من مئة طفل مختطف آخر وجمع شملهم مع عائلاتهم، وفقًا لوكالة شينخوا.

واكتسبت رحلته زخما وطنيا، ليقوم صناع السينما بإنتاج فيلم "الفقدان والحب" (Lost and Love) لعام 2015 من بطولة الممثل من هونغ كونغ، آندي لاو.

كان قد تم اختطاف غو بالقرب من منزله من قبل امرأة غير مألوفة، كما أخبر والداه الشرطة في عام 1997.

وقامت السلطات بجمع عينات الدم وعينات الحمض النووي وأدلة أخرى، ولكن مع التكنولوجيا المحدودة في ذلك الوقت، ظلت القضية دون حل، حسبما قالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية.

وخلال العام الجاري، أطلقت السلطات الصينية حملة للبحث مستخدمة أحدث التقنيات بما في ذلك تحليل الحمض النووي ومقارنة ميزات الوجه.

وجدت وزارة الأمن العام تطابقًا محتملا في مقاطعة خنان، وعندما تعقب الضباط غو وأجروا اختبار الحمض النووي له، تأكدوا من أنه غو شينزن، المفقود منذ 24 عاما وصاحب قصة الفيلم.

احتجزت الشرطة مهرب أطفال مشتبه به تم تحديده فقط باسم "هو"، بالإضافة إلى صديقته السابقة، حيث اعترفا خلال التحقيقات باختطاف "غو" في عام 1997.

وقالت المرأة إنها اختطفت الطفل، ثم التقت بـ"هو"، ثم استقلا حافلة إلى مقاطعة خنان حيث باعاه هناك.

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