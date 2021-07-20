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فوائد مذهلة للاستحمام في الثلج‎

علم وعالم

2021-07-20 | 15:02
فوائد مذهلة للاستحمام في الثلج‎
363 مشاهدة

تتوفر العديد من الأساليب المتنوعة للاستحمام، فمن تعزيز الاسترخاء إلى التعافي وغيره، هناك العديد من الطرق المختلفة للاستحمام تختلف عن مجرد الاغتسال بالماء، ويعد الثلج أحد هذه الطرق الاستثنائية.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو غريباً أو غير محبب، إلا أن للاستحمام في الثلج فوائد صحية عديدة ومذهلة نتناولها في ما يلي:
يقوي الجهاز العصبي المركزي
يساعد الاستحمام في الثلج في تعزيز الأعصاب وتقوية الجهاز العصبي المركزي، ما يعزز من سرعة رد فعل الفرد، بجانب تحسين جودة ونوعية النوم.
 
يعزز المناعة
يمكن لحمام الثلج أن يساعد في تعزيز المناعة، وسبق أن وجدت عدة دراسات أن الذين يعتمدون الاستحمام في الثلج بانتظام، تزداد مناعتهم ويكونون أقل عرضة للإصابة بالمرض والعديد من المخاطر الصحية، مقارنة بغيرهم.
 
يساعد في التعافي
للحمام في الثلج أو الماء المثلج فاعلية كبيرة في تعزيز التعافي، إذ يساعد في انقباض الأوعية الدموية وحمايتها من التوسع أو التمدد، الأمر الذي يعزز التعافي، خاصة العضلات، حيث يساعد ذلك في حصول العضلات على ما يكفي من الأكسجين والتغذية.
مفيد للصحة العقلية
لحمام الثلج مفعول مهدئ يساعد على تخفيف التوتر وتحسين وتيرة التنفس، إذ يساعد على التركيز على التنفس، بجانب فاعليته في تخفيف أعراض اضطرابات القلق والاكتئاب.

يهدئ حرارة الجسم
إضافة لما ذُكر أعلاه، يساعد الاستحمام في الثلج في تهدئة حرارة الجسم وتبريده على الفور، الأمر الذي يعزز الإنتاجية والطاقة بجانب مكافحة مخاطر ارتفاع درجة حرارة الجسم.
كما يساعد حمام الثلج في تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتعزيز عملية إنقاص الوزن الزائد، كما يزعم خبراء أن حمام الثلج يمكن أن يساعد في تعزيز الخصوبة لدى الرجال.
وفقا للخبراء، يعد أفضل وقت للاستمتاع بمزايا الحمام المثلج، هو بعد التمرين مباشرة أو بذل مجهود شاق، فذلك سيساعد على تهدئة العضلات الدافئة والمتعبة.
 
متى ينبغي تجنب حمام الثلج؟
يوصي الخبراء بضرورة تجنب الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 و2 لحمام الثلج مع توخي الحذر من خفض حرارة الجسم.

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