Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكاظمي يوجه باعادة توزيع "مسك القواطع" للقوات الامنية في بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لنوم هادئ أثناء موجة الحرّ... اتبع هذه الحيل!

علم وعالم

2021-07-21 | 03:26
لنوم هادئ أثناء موجة الحرّ... اتبع هذه الحيل!
المصدر:
روسيا اليوم
795 مشاهدة

بقدر ما نحب حمامات الشمس والشواطئ وحفلات الشواء في الطقس الحار، فإن الحرارة لها عيوبها، ما قد يؤثر حتى على أبسط العادات اليومية.

وقد يكون النوم صعبا للغاية عندما يكون الجو حارا بالخارج، لذا، فإنه للحصول على ليلة نوم جيد يمكن الحصول على بعض النصائح التي قد تساعد على التغلب على الحرارة.

1. ابق جسمك رطبا:

احتفظ بزجاجة ماء باردة بجوار سريرك لتشرب إذا شعرت بالحرارة الشديدة.

وتأكد من شرب كمية كافية خلال النهار أيضا. وإذا كنت تعاني من الجفاف، فمن المرجح أن تكون مستيقظا وتتقلب في الليل.

2. تجميد الملاءات الخاصة بك:

انتشرت هذه النصيحة عبر "تويتر" العام الماضي، حيث أوصى أحد المستخدمين: "ضع أغطية الوسائد وملاءات السرير في الفريزر لمدة نصف ساعة قبل النوم. ما يسمح للمواد بامتصاص الهواء البارد وتوفير سطح بارد ومريح للنوم. لا تضع الألحفة في الفريزر، فقط الملاءات".

3. تبريد نقاط النبض بالثلج:

كشف نيل روبنسون، خبير النوم لدى مؤسسة Sealy، أن مكعب الثلج هو كل ما تحتاجه لتبريد نفسك.

وأوضح: "يمكن لنقاط النبض على جسدك أن تبرد بقية الجسم بشكل فعال. ضع مكعبات ثلج في كيس بلاستيكي على معصميك ورقبتك وستفاجأ بالفعالية. فقط لا تدعها تذوب في سريرك".

4. هدئ قدميك:

انقع قدميك في ماء بارد قبل أن تغفو. وإذا كانت الحرارة تعطل نومك بانتظام، فحاول ترك دلو من الماء المثلج بجوار سريرك.

5. ارتداء بيجاما قطنية للنوم:

يمكن لهذه الطريقة أن تجعلك تتنفس بشكل أفضل وتساعد في إبقائك باردا بشكل أفضل من النوم عاريا.

فإذا كنت تغفو عاريا، يمكن أن تصل الرطوبة من جسمك إلى سريرك. ويمكن بالتالي أن يسخن هذا السائل، ما قد يجعلك أكثر سخونة مما لو كنت ترتدي بيجاما خفيفة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:50 | 2021-07-21 09:50
09:32 | 2021-07-21 09:32
08:52 | 2021-07-21 08:52
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الحصيلة النهائية لضحايا انفجار شرقي بغداد
22.9%
16:45 | 2021-07-19
الحصيلة النهائية لضحايا انفجار شرقي بغداد
16:45 | 2021-07-19
اللجنة العليا للصحة الوطنية تصدر قرارات مهمة لمواجهة كورونا
20.69%
07:17 | 2021-07-20
اللجنة العليا للصحة الوطنية تصدر قرارات مهمة لمواجهة كورونا
07:17 | 2021-07-20
وفاة بطل العراق لكمال الأجسام بجلطة دماغية
19.91%
13:59 | 2021-07-20
وفاة بطل العراق لكمال الأجسام بجلطة دماغية
13:59 | 2021-07-20
تحذير لكلّ شخص لم يأخذ لقاح كورونا.. هذا ما كشفه الأطباء
13%
18:10 | 2021-07-20
تحذير لكلّ شخص لم يأخذ لقاح كورونا.. هذا ما كشفه الأطباء
18:10 | 2021-07-20
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق
11.84%
08:55 | 2021-07-20
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق
08:55 | 2021-07-20
الاسكان تكشف عن مواقع قطع الاراضي التي ستوزع على المواطنين في بغداد
11.65%
05:37 | 2021-07-20
الاسكان تكشف عن مواقع قطع الاراضي التي ستوزع على المواطنين في بغداد
05:37 | 2021-07-20
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.