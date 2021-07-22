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ماذا تأكل عند الإصابة باضطرابات المعدة؟

علم وعالم

2021-07-22 | 06:45
ماذا تأكل عند الإصابة باضطرابات المعدة؟
المصدر:
sputniknews
1,297 مشاهدة

في أغلب الأحيان، يكون لألم البطن الناجم عن مرض مزمن أو تسمم أو أي مشكلة أخرى في الجهاز الهضمي تأثير سيئ للغاية على الشهية وآخر ما تفكر فيه هو الطعام.

ومع ذلك، فإنك ستشعر بالجوع ونقص الطاقة بسبب نقص العناصر الغذائية، لذلك عاجلاً أم آجلاً يحتاج الشخص إلى تناول شيء ما، حتى مع وجود آلام في البطن.

إليك بعض الأطعمة التي يجب تناولها عندما تؤلمك معدتك: فهي سهلة الهضم، وتخفف الأعراض المزعجة لمشاكل المعدة.

بطاطا حلوة
هريس البطاطا الحلوة غني بالألياف القابلة للذوبان وسهلة الهضم. تظهر بعض الدراسات أن الألياف القابلة للذوبان في النظام الغذائي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي مثل الانتفاخ وآلام المعدة والإسهال. المواد الموجودة في البطاطا الحلوة هي غذاء للبكتيريا المفيدة التي تعمل على تحسين الهضم. تأكد من إزالة قشرة البطاطس لأنه يصعب هضمها.

الموز الناضج
يمكنك أن تأكل موزة لآلام المعدة، لكن من المهم أن تكون ناضجة. لأن هذا الموز يتم هضمه بسهولة وبسرعة. لا تساعد هذه الفاكهة الصفراء في إرضاء الجوع فحسب، بل تساعد أيضًا في تقليل الانتفاخ وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة.

صدر الدجاج
صدر الدجاج العادي منزوع الجلد هو وجبة خفيفة غنية بالبروتين يسهل هضمها وتشعر بلشبع لفترة طويلة. على عكس الفخذين أو أفخاذ الدجاج، لا تؤدي صدور الدجاج إلى تفاقم أعراض عسر الهضم بسبب قلة الدهون فيها.

البيض المسلوق
مصدر آخر رائع للبروتين سهل الهضم. البيض القاسي مفيد بشكل خاص في حالات تفجر مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي. ومع ذلك، إذا كان لديك زيادة في إنتاج الغاز أو عدم تحمل الفرد لبياض البيض، إذا كنت تعاني من آلام في المعدة، فلا يجب أن تأكل البيض، وإلا فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقم حالتك.

حساء الدجاج
إذا كانت معدتك تؤلمك وتشعر برغبة في تناول شيئًا ساخنًا، فتناول مرق الدجاج. يمتص بسهولة ويخفف آلام المعدة. من المهم ألا يحتوي المرق على الكثير من البهارات، خاصة الحارة منها: الفلفل الأحمر والأسود والكاري وما إلى ذلك.

خضروات معلبة
يتم امتصاص الخضروات المعلبة بشكل أفضل من الخضروات الطازجة لأنها تحتوي على ألياف أقل. يمكن أن تكون وجبة خفيفة رائعة لمن يعانون من تقلصات شديدة في البطن، بشرط أن تكون خالية من التوابل الحارة. عند اختيار الأطعمة المعلبة، انظر بعناية إلى العبوة: يجب أن تكون نظيفة وغير تالفة ويجب ألا تكون الأغطية منتفخة.

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