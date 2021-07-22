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فوائد مذهلة للبطيخ الأصفر... لكن هؤلاء الأشخاص عليهم الحذر منه!

علم وعالم

2021-07-22 | 12:18
فوائد مذهلة للبطيخ الأصفر... لكن هؤلاء الأشخاص عليهم الحذر منه!
المصدر:
سبوتنيك
1,606 مشاهدة

تقدم فاكهة الشمام أو البطيخ الأصفر عدة فوائد لجسم الإنسان، خصوصا في فصل الصيف الحار، حيث تعتبر وجبة منعشة جدا، غير أن الكثيرين لا يعلمون أنها تتميز بفوائد غير متوقعة وفريدة، لكن يحذر تناولها عند بعض الحالات.

وتنتشر ثمرة البطيخ الأصفر أو الشمام في جميع أنحاء العالم وتعتبر من الوجبات الشهية جدا لدى الصغار والكبار بسبب مذاقها الحلو اللذيذ بالإضافة إلى أنها تدعم جسم الإنسان بكمية كبيرة من المياه.

ويتناول الكثيرون البطيخ الأصفر أو "الكانتالوب" من دون معرفة فوائدها الكثيرة ومخاطرها الجّمة على بعض الأشخاص، أو الحالات المرضية الشائعة، حيث يجب على البعض تناولها بحذر شديد.

فوائد الشمام "غير متوقعة" بالنسبة للكثيرين
 
 
يقدم الشمام مجموعة عناصر غذائية فريدة بطريقة بسيطة تتنوع بين الفيتامينات الهامة والمعادن وكميات فريدة من مضادات الأكسدة التي تكسبها أهميتها على رأس قائمة الوجبات الصيفية، بحسب المقال المنشور في مجلة "medicalnewstoday" المتخصصة بالصحة والطب تحت عنوان (كل ما تريد معرفته عن الشمام).

1- مضادات أكسدة تمنع تلف الخلايا
بحسب المقال، فإن مضادات الأكسدة المتوفرة في الشمام تساعد في منع تلف الخلايا، حيث يوفر مزيج المياه ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الموجودة في هذه الثمرة مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

وتساعد مضادات الأكسدة في الشمام على منع تلف الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والحالات الصحية الأخرى.

ومضادات الأكسدة المتوفرة في الشمام هي السيلينيوم وبيتا كاروتين و"فيتامين سي" والوتين وزياكسانثين بالإضافة إلى الكولين.

2- محارب لـ"التنكس البقعي" بعنصرين فريدين
يعتبر كل من اللوتين والزياكسانثين مصدران موثوقان وهامان جدا من مضادات الأكسدة وهي من الأصباغ النباتية التي تعطي الفواكه والخضروات الألوان الصفراء أو الحمراء، مثل البطيخ الأحمر، إقرأ أيضا (7 فوائد "غريبة" لقشور البطيخ تجعلك تلتهمها من الخارج إلى الداخل).

ويساعد هذا المزيج الفريد على تصفية أشعة الضوء الأزرق الضارة، ويعتقد الأطباء أن هذان العنصران يلعبان دورا وقائيا في صحة العين وقد يساعدان في منع الضرر الناجم عن "الضمور البقعي" المرتبط بالعمر.

ويؤكد مؤلفو دراسة منشورة في عام 2009 إلى أن مزيج "اللوتين والزياكسانثين"، الموجود في الشمام، قد يساعد في حماية العينين من التلف الذي يؤدي إلى هذا المرض.
 


3- محاربة الأزمات التنفسية كالربو
أشارت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن استهلاك كمية كبيرة من مضادات الأكسدة المعروفة باسم "بيتا كاروتين"، وهي شكل من أشكال "فيتامين أ"، قد تساعد في منع تطور الربو في وقت لاحق من حياة حياة الإنسان مع التقدم في العمر.

بالإضافة إلى ذلك يعتبر "فيتامين ج" المتوفر بالشمام من مضادات أمراض الربو كما يوفر البطيخ الأصفر جرعة جيدة من "فيتامين سي" التي تدعم المناعة وتحد من الربو أيضا.
 
4- ضبط ضغط الدم بفضل "الكولين"

تدعم الألياف والبوتاسيوم و"فيتامين ج" و"الكولين" المتواجدة في الشمام صحة القلب بشكل عام، ويعتبر الكالسيوم المتوفر فيه أيضا من العناصر المساعدة في خفض ضغط الدم.
وتوصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) أن يستهلك الشخص البالغ في المتوسط حوالي 4700 ملغ من البوتاسيوم يوميًا للحفاظ على صحة نظام القلب والأوعية الدموية في جسم الإنسان.

5- محارب للسرطان بدعم من "بيتا كاروتين"
تدعم العناصر المتوفرة في الشمام مثل "بيتا كاروتين" و"توكوفيرول" بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في منع عملية تلف الخلايا الناجم عن الإجهاد التأكسدي.

وجاء في المقال: "هناك أدلة على أن تناول المكملات التي تحتوي على هذه العناصر ومضادات الأكسدة الأخرى قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة والبروستات وأنواع أخرى من السرطان".
 
6- معزز لصحة جهاز الهضم بسبب الألياف
يحتوي الشمام على نسبة عالية جدا من الماء ويوفر كمية كبيرة الألياف، وهما من أهم العناصر الداعمة لصحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد الألياف والماء في منع الإمساك وتعزيز الانتظام وصحة الجهاز الهضمي.

7- مرطب لجسم الإنسان وللبشرة بعد التمرين
يعتبر البطيخ الأصفر من أهم المصادر الصحية للمياه، بالغضافة إلى عنصر "الكهرل" (الكهرل هو أي مادة تحتوي على أيونات حرة تشكل وسطا ناقلا للكهرباء)، الأمر الذي يجعل من هذه الفاكهة ممتازا لزيادة الترطيب خلال أشهر الصيف الحارة أو بعد التمرين القاسي.
 
 
8- معزز للجلد وصحة الشعر
يقدم الشمام كمية كبيرة من "فيتامين أ"، وهو من أهم الفيتامينات المساهمة في عملية النمو والحفاظ على جميع انسجة الجسم وصحة الجلد والشعر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "فيتامين سي" الجسم من إنتاج الكولاجين الذي يوفر بنية جيدة للخلايا والجلد والشعر. إقرأ أيضا (6 أطعمة شائعة تؤخر الشيخوخة بحسب العلماء).
 
9- معزز لصحة الدماغ بسبب "فيتامين ب 6"
يحتوي كوب واحد من هذه الفاكهة الحلوة على 8% من الكمية اليومية الموصى بها من "فيتامين ب 6"، وهو من أهم الفيتامينات المساعدة على تكوين ونمو الدماغ الصحيح لدى الأطفال.

كما أنه فيتامين ضروري جدا بالنسبة للبالغين من أجل وظيفة الدماغ الصحيحة والكفاءة، بحسب المقال المنشور في "healthfitnessrevolution" عن فوائد الشمام.

10- مقوي العظام بفضل الكالسيوم
نظرًا لكون هذا البطيخ من الفاكهة الغنية جدا بالكالسيوم، فهي تساعد على تقوية العظام، وكامل الهيكل العظمي للإنسان بالإضافة للأسنان، كما أنها تؤخر ظهور علامات ترقق العظام.

هؤلاء يجب عليهم الحذر من البطيخ الأصفر!
 

 
مرضى السكري: يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري من الفئة الثانية أو الحالات الأخرى من هذا المرض التي تتطلب نظامًا غذائيًا "منخفض السكر" توخي الحذر عند تناول الشمام لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة جدا من السكر.

مرضى القلب أو الكلى: يوفر الشمام حوالي 10% من احتياجات الشخص اليومية من عنصر البوتاسيوم، لكن يمكن أن تؤدي "حاصرات بيتا"، وهي نوع من الأدوية التي يصفها الأطباء غالبًا لأمراض القلب، إلى ارتفاع مستويات البوتاسيوم.

لذلك، يجب على الأشخاص الذين يستخدمون "حاصرات بيتا" تناول الشمام باعتدال شديد وحذر، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات البوتاسيوم إلى تلف الكلى.
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