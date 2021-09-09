أتعاني من أمراض القلب... اليك هذا العصير الصحيّ

وجدت دراسة أجرتها مجموعة من علماء الأحياء في المكسيك أن عصير الرمان قد يحسن من مستويات بعض العلامات الأكثر إثارة للقلق المتعلقة بأمراض القلب.وقام فريق البحث بإعطاء جرعات من عصير الرمان للفئران التي تم منحها نظاما غذائيا عالي السعرات الحرارية بهدف إكسابها الكثير من السمنة المفرطة.وقام الباحثون بعد ذلك بقياس العلامات الفسيولوجية التي تشير غالبا إلى السمنة والأمراض المرتبطة بها مثل أمراض القلب والالتهابات وضغط الدم ومستويات الكوليسترول.وأشارت نتائج الدراسة إلى أن عصير الرمان قلل من تركيز البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف أيضا باسم LDL أو الكوليسترول "الضار" بنسبة ملحوظة وكبيرة وصلت إلى 39٪.كما لاحظ الباحثون زيادة البروتين الدهني عالي الكثافة أو المعروف باسم "الكوليسترول الجيد" بنسبة كبيرة أيضا وصلت إلى 27٪.وأكد العلماء أن هذه النتائج لوحدها قادرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى حوالي 12٪ إلى 18٪ وهي نسبة كبيرة بالنسبة لتأثيرات عصير واحد على صحة الإنسان.وكشفت الدراسة أيضاً عن نتائج رائعة جدا متعلقة بضغط الدم، حيث قلل العصير ضغط الدم بنسبة وصلت إلى حوالي 24٪ كما قلل من مستويات الالتهاب في الأوعية الدموية.