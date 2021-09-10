Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
ميركل تعلن عن معركة صعبة يخوضها حزبها بعد 16 عاماً في السلطة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

4 أضرار أساسية لتناول ملح الطعام

علم وعالم

2021-09-10 | 06:25
4 أضرار أساسية لتناول ملح الطعام
2,227 مشاهدة

يعد الصوديوم جزءا أساسيا من النظام الغذائي، إذ يعتبر كـ"إلكتروليت"، مفتاحا للحفاظ على التوازن في الجسم، والذي يسمح للعديد من وظائف الجسم بالعمل بسلاسة وثبات.

ومع ذلك، إذا كان الشخص يستهلك الكثير منه، فقد يؤدي ذلك إلى اختلال توازن الجسم والتسبب في العديد من الآثار الجانبية الفورية، بحسب موقع "إيت زيس" المختص بالتغذية والصحة.
وتوصي أحدث الإرشادات الغذائية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية بألا يستهلك البالغون أكثر من 2300 ملليغرام من الصوديوم يوميا، وهو ما يعادل نحو ملعقة صغيرة من الملح.
ومع ذلك، تقترح جمعية القلب الأمريكية، أن معظم البالغين يجب أن يقللوا من تناولهم إلى 1500 ملليغرام فقط يوميا للحفاظ على مستويات ضغط الدم منخفضة.

وفي ما يلي استعراض لما يمكن أن يحدث مباشرة بعد تناول وجبة غنية بالصوديوم، بالإضافة إلى أثرين طويلي الأمد قد ينجمان عن تناول الكثير من الملح.

تخزين الماء في الجسم
من الطبيعي أن ينتفخ البطن وأجزاء أخرى من الجسم بعد تناول شيء غني بالصوديوم، هذا لأن الكليتين تحتفظان بأي ماء إضافي لتعويض أي صوديوم زائد استهلكه الإنسان، في محاولة للحفاظ على نسبة "صوديوم إلى ماء" معينة في الجسم.

الشعور بالعطش المستمر
عند تناول شيء مليئ بالصوديوم، يمكن أن يتسبب ذلك في جفاف الفم ويزيد من شدة العطش، وذلك لحاجة الجسم إلى الحفاظ على هذه النسبة المحددة من الصوديوم إلى الماء.

ارتفاع ضغط الدم
تناول كمية كبيرة من الأطعمة المالحة في جلسة واحدة، يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، وذلك لأن الأطعمة عالية الصوديوم يمكن أن تتسبب في تدفق كمية أكبر من الدم عبر الأوعية الدموية والشرايين.
ومع ذلك، لا يحدث هذا التذبذب في مستويات ضغط الدم لدى جميع الأشخاص بعد تناول وجبة مليئة بالملح.
 
زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب
هناك أدلة كافية تشير إلى أن تناول الملح بكميات كبيرة يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، وبالتالي يؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية والشرايين، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وحتى الموت المبكر.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:36 | 2021-09-10 17:36
16:35 | 2021-09-10 16:35
15:49 | 2021-09-10 15:49
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
مواقع التواصل تشتعل بتصريح &quot;ضرغام اسماعيل&quot; والاخير يكشف الحقيقة
39.68%
03:17 | 2021-09-09
مواقع التواصل تشتعل بتصريح "ضرغام اسماعيل" والاخير يكشف الحقيقة
03:17 | 2021-09-09
طالبان تكشف حقيقة &quot;توطين الهزارة&quot; غربي العراق
20.16%
16:50 | 2021-09-09
طالبان تكشف حقيقة "توطين الهزارة" غربي العراق
16:50 | 2021-09-09
بالفيديو: وزارة الصحة تفرض مبلغا بهذه القيمة للحصول على شهادة اللقاح الدولية
Play
12.07%
05:35 | 2021-09-09
بالفيديو: وزارة الصحة تفرض مبلغا بهذه القيمة للحصول على شهادة اللقاح الدولية
05:35 | 2021-09-09
متنبئ جوي يحدد موعد دخول &quot;كتلة هوائية&quot; تسبب انخفاض درجات الحرارة
10.93%
02:19 | 2021-09-09
متنبئ جوي يحدد موعد دخول "كتلة هوائية" تسبب انخفاض درجات الحرارة
02:19 | 2021-09-09
الموقف الوبائي: العراق يسجل انخفاضا بالاصابات والوفيات
8.68%
09:02 | 2021-09-09
الموقف الوبائي: العراق يسجل انخفاضا بالاصابات والوفيات
09:02 | 2021-09-09
نادين نجيم تقتحم &quot;تيك توك&quot; بوصلة رقص (فيديو)
Play
8.48%
05:27 | 2021-09-09
نادين نجيم تقتحم "تيك توك" بوصلة رقص (فيديو)
05:27 | 2021-09-09
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X