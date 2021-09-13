تجنبوا هذه الأطعمة للحد من مخاطر الخرف

يمكن أن تحد أنظمة غذائية معينة من خطر الإصابة ببعض أشكال الخرف، فيما وجد العلم أن هناك في المقابل 3 أطعمة يجب تجنبها تماما للحد من إمكانية الإصابة.









والعمر هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرف، مما يعني أن الأشخاص يصبحون أكثر عرضة للإصابة بنوع من الخرف مع تقدمهم في السن.



يمكن أن تؤثر اختيارات نمط الحياة أيضا على فرص إصابتك بالخرف، ويشمل ذلك نظامك الغذائي.



ويعتبر مرض الزهايمر هو أكثر أشكال الخرف شيوعا، وينتج عن أشكال غير عادية من البروتينات في الدماغ.



تخلق بعض البروتينات، التي تسمى أميلويد، لويحات حول خلايا الدماغ، في حين أن البروتينات الأخرى، التي تسمى تاو، تتسبب في تشابك خلايا الدماغ.



مع تأثر المزيد من خلايا الدماغ ، تتناقص الناقلات العصبية - المواد الكيميائية التي تنقل الرسائل بين خلايا الدماغ، مما يضر بوظيفة الدماغ بشكل عام.



تعتبر ذكريات الشخص من أولى المناطق المتأثرة، ولهذا السبب يمكن أن يبدو المصابون بمرض الزهايمر مرتبكين أو ينسون كثيرا. في المملكة المتحدة، يعاني واحد من كل ستة أشخاص فوق سن الثمانين من الخرف، ما يعني أن هناك حاليا 850 ألف شخص مصاب بالخرف هناك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.والعمر هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرف، مما يعني أن الأشخاص يصبحون أكثر عرضة للإصابة بنوع من الخرف مع تقدمهم في السن.يمكن أن تؤثر اختيارات نمط الحياة أيضا على فرص إصابتك بالخرف، ويشمل ذلك نظامك الغذائي.ويعتبر مرض الزهايمر هو أكثر أشكال الخرف شيوعا، وينتج عن أشكال غير عادية من البروتينات في الدماغ.تخلق بعض البروتينات، التي تسمى أميلويد، لويحات حول خلايا الدماغ، في حين أن البروتينات الأخرى، التي تسمى تاو، تتسبب في تشابك خلايا الدماغ.مع تأثر المزيد من خلايا الدماغ ، تتناقص الناقلات العصبية - المواد الكيميائية التي تنقل الرسائل بين خلايا الدماغ، مما يضر بوظيفة الدماغ بشكل عام.تعتبر ذكريات الشخص من أولى المناطق المتأثرة، ولهذا السبب يمكن أن يبدو المصابون بمرض الزهايمر مرتبكين أو ينسون كثيرا.

الأطعمة يمكن أن تسهم في مخاطر الخرف؟



تم العثور على حمية مايند (نظام التدخل الغذائي المتوسطي داش لتأخير التنكس العصبي) لتأخير بداية تدهور الدماغ.



تجمع حمية مايند (MIND) دروسا من نظامين غذائيين شائعين: حمية البحر الأبيض المتوسط والأنظمة الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH).



تهدف إلى خفض ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى إبطاء ظهور الخرف.



ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها لوقف مخاطر الإصابة بالخرف



1. الطعام المقلي



جرب استبدال الأطعمة المقلية من مطاعم الوجبات السريعة بالأطعمة الكاملة المطبوخة في المنزل.



اختر زيتًا مثل زيت الزيتون بدلا من ذلك، إذا كنت تقوم بقلي أي شيء في المنزل.



2. الجبن



يوصي نظام مايند الغذائي بتناول الجبن مرة واحدة على الأكثر في الأسبوع.



3. الزبدة