هل صداعك علامة على شيء خطير؟

ولا يتعين فقط على الأشخاص الأكبر سنا أن يكونوا متيقظين للصداع، فوفقا لمقال نُشر في فبراير/ شباط 2020 في مجلة Stroke، تحدث 10 - 15% من جميع السكتات الدماغية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما.
كما وجد أشخاص تقل أعمارهم عن 50 عاما، يشكلون نصف الوفيات السنوية الناجمة عن تمزق الأوعية الدموية في الدماغ، الذي عادة ما يكون مصحوبا بصداع شديد ومفاجئ.
ما هو الصداع الأساسي والثانوي؟
الصداع الأساسي هو حالة قائمة بذاتها، وتتنوع أشكاله لتشمل الصداع النصفي والعنقودي وصداع التوتر، لكن الصداع الثانوني هو الذي يحدث نتيجة حالة صحية أو مرض آخر، يمكن أن يكون خطيرا ويتطلب عناية طبية عاجلة.
عادة لا يهدد الصداع الأساسي كالصداع النصفي الحياة رغم أنه قد يكون منهكا، وفق رودريك سبيرز، طبيب الأعصاب وأخصائي الصداع في بن ميدسين في فيلادلفيا.
وفقا لمراجعة نشرت في يناير/ كانون الثاني 2018 في المجلة الأمريكية للطب، فإن 90% من الأشخاص الذين يسعون للعلاج من آلام الرأس وجد أنهم يعانون من الصداع الأساسي.
متى أعرف أن الصداع قد يكون مؤشرا على مرض خطير؟
تقول الجمعية الأمريكية للصداع (AHS)، إنه حال كنت تعاني من صداع جديد يستمر طوال الليل والنهار، فإن ذلك مدعاة للقلق ويحتمل على نحو كبير أن يكون صداعا ثانويا.
تساعد اختبارات التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، أو البزل القطني لفحص السائل الشوكي، أو اختبارات الدم – في تشخيص سبب صداع الشخص.
ما هي الأعراض التي تشير إلى أن الصداع خطير؟
الأعراض الجهازية هي تلك التي تشعر بها في أجزاء أخرى من جسمك، إلى جانب رأسك، تشمل الحالات التي قد تسبب مثل هذه الأعراض التهاب الأوعية الدموية والسرطان والتهاب السحايا والعدوى.
هناك أعراض عصبية تتمثل في التنميل والألم الحاد في الوجه أو الشعور بالضعف في جانب واحد من الجسم وعدم وضوح الرؤية والارتباك، وقد تكون علامة على إصابتك بـ السكتة الدماغية أو بنوع من الأورام.
في بعض الأحيان يكون الصداع أشد من المعتاد ومفاجئا دون سابق إنذار، وقد يكون مؤشرا على حدوث نزيف في المخ.