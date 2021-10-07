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هذا النوع من الخضار يقي من سرطان القولون!

علم وعالم

2021-10-07 | 15:57
هذا النوع من الخضار يقي من سرطان القولون!
المصدر:
العربية
808 مشاهدة

قد يكون المسلسل الكرتوني المعروف "باباي" قد بالغ بفوائد تناول السبانخ، ولكن دراسة حديثة كشفت أنه ربما كان محقاً لما لهذه الخضار من فائدة لا تصدق، بالإضافة إلى الفوائد المعروفة عنها.

فقد وجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة "Gut Microbes"، أن تناول السبانخ يمكن أن يساعد في منع تكوين الأورام الخبيثة، خصوصاً مرض سرطان القولون.

وأجرى الباحثون في مركز العلوم الصحية التابع لجامعة تكساس الأميركية، تجارب على الفئران استمرت لمدة 26 أسبوعاً، وفق ما ذكر موقع "Eat this Not Thats".

وقارنوا من خلالها تطور الأمراض الحميدة والتي يمكن أن تتحول إلى أورام سرطانية في المستقبل، لدى الفئران التي تم منحها وجبات من السبانخ المجففة والمجموعة الضابطة الأخرى.

السبانخ تعزز صحة الأمعاء
 
 وأكدت نتائج البحث أن وجبات السبانخ منعت تكوين مسببات مرض سرطان القولون وعدد من الأمراض الأخرى لديها.

بدورهم، أكد العلماء أن السبانخ عزز من صحة أمعاء القوارض، كما عزز التنوع البيولوجي لديها، الذي لعب دورا أساسيا في كبح نمو الورم.

من جانبها، أكدت الخبيرة المتخصصة في مجال التغذية، كاثي سيغل، أن "مضادات الأكسدة الموجودة في السبانخ تجعلها إضافة رائعة لأي نظام غذائي".

وقالت، في تصريحات لمجلة "Eat This, Not That" إن "الدراسات السابقة أظهرت أن المركبات الوقائية الموجودة في السبانخ إلى جانب الفيتامينات، قد تعزز خصائص الحماية من السرطان".

السبانخ غني بالفيتامينات
 
 كما، لفتت إلى أن خضار "السبانخ غني بفيتامين ك وفيتامين أ وحمض الفوليك والمنغنيز والمغنيسيوم والحديد وفيتامين ج وفيتامين ب وأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف الغذائية".

يشار إلى ان بعض أعراض سرطان القولون تشمل فقدان الشهية وآلام البطن وعدم انتظام حركة الأمعاء مثل الإسهال والإمساك بالإضافة إلى تغييرات أخرى في البراز، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي.

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