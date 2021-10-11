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لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ اخصائي تغذية يوضح

علم وعالم

2021-10-11 | 02:20
لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ اخصائي تغذية يوضح
1,861 مشاهدة

قالت يلينا سولوماتينا أخصائية التغذية الروسية المعروفة، إن الخلط بين الأطعمة التقليدية والمعتادة، يمكن أن يتسبب في إزعاج لجسم الإنسان.

وذكرت سولوماتينا في لقاء متلفزة أن اتباع نظام غذائي غير صحي، يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير حميدة.

وأضافت الخبيرة: "قد لا يخطر ببال الكثيرين، أن تناول اللحم بالبطاطس مع الطماطم والخيار، وشرب القهوة بالحليب خلال ذلك، يمكن أن يكون ضارا لعملية الهضم. ولكن مع ذلك، يشعر الكثير من الناس بعدم الراحة بعد تناول مثل هذا الطعام، ويواجهون اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي على وجه التحديد بسبب عدم توافق بعض الأطباق المعتادة أو مكوناتها".

وتابعت سولوماتينا: "لا تتحمل معدة الكثير من الناس، اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة، وهناك سبب لذلك: يتم هضم اللحوم في المعدة، أما هضم الأطعمة النشوية فيتم بشكل رئيسي في الأمعاء".

ولدى البعض، هناك عدم توافق بين الطماطم والخيار، لذلك لا يجوز لهم الإفراط في تناول سلطة الطماطم مع الخيار، رغم أن الآخرين يأكلونها، ويشعرون بالارتياح.

ونصحت خبيرة التغذية، بعدم شرب الكثير من القهوة مع الحليب بسبب خصائص التركيب الكيميائي لهذين المنتجين.

وأوضحت: "إذا شربت كوبا واحدا، فلن يحدث أي شيء مزعج. ولكن خلال شرب كميات كبيرة، سيجعل القهوة وكذلك الشاي الثقيل، ترتبط ببروتينات الحليب، وهذا سيعقد عملية الهضم".
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