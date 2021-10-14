علماء فلك يكتشفون كوكبا ضخما بـ"حجم المشتري" يدور حول نجم ميت!

وعندما يقترب نجم شبيه بالشمس من نهاية حياته، فإنه يدخل مرحلته العملاقة، قبل أن يدفع طبقاته الخارجية، تاركا نواة بيضاء صغيرة، تُعرف بالقزم الأبيض.وسمحت الملاحظات من مرصد Keck في هاواي للفريق من أستراليا ونيوزيلندا بدراسة النظام بمزيد من التفصيل.ووجد الفريق أن عملاق الغاز، الملقب بـ MOA2010BLG477Lb، كان قادرا على النجاة من موت نجمه المضيف، ويدور الآن في مدار أقرب بكثير مما كان عليه من قبل.وقال الفريق إن هذا النظام، الذي يبعد حوالي 6500 سنة ضوئية في اتجاه مركز المجرة، هو على الأرجح مثال جيد لما قد يحدث للمشتري عندما تصل الشمس إلى المراحل النهائية من حياتها في حوالي خمسة مليارات سنة.ويبلغ حجم الكوكب حوالي 1.4 مرة حجم كوكب المشتري، ويبعد حاليا عن نجمه بحوالي مرتين ونصف عن المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس.واستكشفت دراسات سابقة أجساما أصغر تدور حول قزم أبيض. ووجدت أن بقايا الكواكب المدمرة وكواكب قرص الحطام يمكن أن تنجو من التطور المتقلب لنجومها المضيفة من العملاق الأحمر إلى القزم الأبيض.ومع ذلك، تنبأت عمليات المحاكاة التي أنشأها علماء الفلك أيضا أن الكواكب كاملة الحجم يمكن أن تبقى على قيد الحياة.واقترحت عمليات المحاكاة أن الكواكب الموجودة في مدار مشابه للمشتري، حول نجم لا يزيد حجمه عن ثمانية أضعاف الشمس، كانت الأكثر احتمالا للبقاء سليمة.ومع ذلك، حتى الآن، مع اكتشاف MOA2010BLG477Lb، لم يعثر على مثل هذا العالم من قبل علماء الفلك.واكتشف الكوكب الغازي العملاق على بعد حوالي 2.8 وحدة فلكية، أو حوالي 260 مليون ميل، بعيدا عن النجم القزم الأبيض، والذي يمثل حوالي نصف كتلة الشمس، وهو نجم كثيف جدا، وغالبا ما يحشر كتلة الشمس في جسم مشابه لحجم الأرض.وفي الدراسة، حصل جوشوا بلاكمان وزملاؤه على تعريضات عميقة للحقل المحيط بـ MOA2010BLG477L، والذي اكتشف سابقا من خلال العدسة الدقيقة - الطريقة الوحيدة المعروفة القادرة على اكتشاف الكواكب على مسافات بعيدة جدا عن الأرض.ووجد الفريق أن الكوكب تشكل في الوقت نفسه الذي يتكون فيه النجم المضيف، بدلا من أن يتشكل من الحطام الذي خلفه النجم عندما ألقى النجم طبقاته الخارجية.وهذا يعني أنه نجح بطريقة ما في البقاء على قيد الحياة بعد توقف النجم عن حرق الهيدروجين في قلبه، ما يوفر دليلا على أن الكواكب يمكنها النجاة في المرحلة الغازية العملاقة.ويدعم العمل النظرية القائلة بأنه من المتوقع أن يكون لأكثر من نصف الأقزام البيضاء رفقاء كوكبية متشابهة.وقال علماء الفلك أيضا إنه "من المحتمل أن يمثل نظيرا للمراحل النهائية للشمس والمشتري في نظامنا الشمسي".