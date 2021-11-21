تصميم أول بدلة في العالم مصنوعة من "شعر شوارب" الرجال (صور)

وتعاونت مجموعة «بوليتيكس» الأسترالية لملابس الرجال مع المصممة وخبيرة الفن البصري باميلا كليمان لحياكة بدلة رجالية باستخدام شعر الشارب والقماش دعماً لحركة «موفمبر»، وهي حملة سنوية لتشجيع الرجال في جميع أنحاء العالم على إطلاق شواربهم في شهر نوفمبر، بهدف زيادة الوعي بالمشاكل الصحية الخطيرة التي تصيب الرجال مثل سرطان البروستات.وذكرت دار بوليتيكس أن بدلة «مو هير» مصنوعة من قماش خاص ابتكرته الفنانة البصرية باميلا، والتي حصلت على شعر الشوارب من قبل شركة تدير برنامجاً مخصصاً لإعادة الشعر المجموع من مختلف صالونات الحلاقة.وأشارت إلى أن الفنانة المقيمة في ملبورن، لديها دافع حقيقي وراء دعم مبادرة موفمبر، وهو تأثرها بحادثة وفاة زوجها نتيجة إصابته بسرطان البروستات والقولون.ومع انتشار أخبار مشاركتها في المبادرة بدأت باميلا في تلقي طرود محملة بشعر الشارب من مختلف أنحاء استراليا.وعلى الرغم من عدم تأكيدها عرض بدلة شعر الشارب للبيع التجاري، أوضحت دار الأزياء أن البدلة مبطنة من الداخل بالقماش الخاص تجنباً لتعرض من يرتديها للمضايقة من ملمس الشعر.