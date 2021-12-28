أكثر التطبيقات استخداماً لعام 2021

وفي توقعاتها الافتتاحية التي تتركز على نسبة التثبيت العالمية لتطبيق "تيك توك"، تتوقع "إنسايدر إنتاليجنز" أن يصل التطبيق "تيك توك" إلى 755 مليون مستخدم شهرياً في عام 2022، بعد أن شهد نمواً بنسبة 59.8 في المئة عام 2020، يليه نمو بنسبة 40.8 في المئة عام 2021.

وقد أبلغ تطبيق "فايسبوك" عن 2.91 ملياري مستخدم نشط شهرياً بعد أن شهد نمواً بنسبة 6 في المئة هذا العام. وسرب موظفو "إنستغرام" أن شبكتها قد تجاوزت ملياري مستخدم شهرياً، ارتفاعاً من مليار مستخدم شهرياً تم الإبلاغ عنه في حزيران (يونيو) 2018.ووفقاً لتقديرات "إنسايدر إنتاليجنز"، سيصل تطبيق "فايسبوك" إلى 2.1 ملياري مستخدم شهرياً في عام 2022، يليه "إنستغرام" مع 1.28 مليار مستخدم. وسيتبعهم تطبيق "تيك توك" بـ 755 مليون مستخدم شهرياً، متقدماً على تطبيقي "سناب شات" و"تويتر".وأفادت شركة مراقبة التطبيقات "سانسور تاور" أن تطبيق الفيديو القصير تجاوز ملياري عملية تنزيل عبر "متجر تطبيقات آبل" و "غوغل بلاي" في الربع الأول من عام 2020.وفي شهر تموز 2021، أشارت "سانسور تاور" إلى أن "تيك توك" أصبح أول تطبيق جوال غير تابع لـ "فايسبوك" يصل إلى 3 مليارات عملية تنزيل على مستوى العالم.لا يزال هناك مجال كبير للنمو المستقبلي لـ "تيك توك"، حيث سيستخدم 3.57 مليارات شخص العام المقبل تطبيق للشبكات الاجتماعية مرة واحدة على الأقل شهرياً.