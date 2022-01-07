جراحة نادرة.. أطباء يستأصلون ورمًا كبيرًا من مخ طفلة

وبحسب بيان جراح الأعصاب سيرغي تشيرنوف، تسبب ورم يضاهي حجم كرة التنس في حدوث خلع في الهياكل الدماغية وضغط البطين الرابع للدماغ، مما أدى إلى حدوث انتهاك لتدفق السائل الدماغي الشوكي وتطور استسقاء الرأس الداخلي - وهو تراكم مفرط للسائل الدماغي النخاعي في الدماغ.وأشار الطبيب إلى أن الورم الموجود في هذا المكان وبهذا الحجم الكبير يشكل خطرا كبيرا على حياة الفتاة، حيث أنه يضغط على جذع الدماغ الذي توجد فيه المراكز الحيوية، وأن الورم الموجود في أنسجة المخيخ يتطلب تدخلا جراحيا عاجلا.وفي بيان المركز الطبي الختامي جاء مايلي: قام الجراحون بإزالة الورم نهائيا وتشخيص إيجابي بعدم عودة الورم للظهور مرة أخرى، والطفلة تتعافى تدريجيا.