خبر سار من واتساب.. هذه الميزات متاحة على هاتفك الآن

وعبر مدونة واتساب، قالت الخدمة المملوكة لشركة "ميتا"، إنه تم طرح خاصية التفاعل عبر الرموز التعبيرية في أحدث إصدار من التطبيق على جميع المنصات، وانها ستعمل على تحسين الميزة وإضافة المزيد من الأدوات إلى المزيد من الرموز التعبيرية قريبا.

كما أوضحت خدمة المراسلة الأشهر في العالم، أنها أطلقت تحديثا ضخما يضم العديد من الميزات الجديدة لمنصاتها، شمل مضاعفة الحد الأقصى لإضافة المستخدمين في المحادثات الجماعية على التطبيق، من 256 إلى 512 مستخدما في مجموعة الدردشة الواحدة.وفي الوقت نفسه، أصبح بإمكان مستخدمي واتساب مع التحديث الجديد، مشاركة كبيرة الحجم، من خلال زيادة الحد الأقصي لحجم الملف الذي يمكن إرساله عبر النظام الأساسي من 100 ميجابايت إلى 2 جيجابايت.ولمساعدة أكثر من ملياري مستخدم على إدارة بيانات الهاتف المحمول والحفاظ على باقات الإنترنت الثمينة الخاصة بهم، ينصح واتساب مستخدميه بإرسال واستقبال هذه الملفات الكبيرة عند الاتصال بشبكة الواي فاي Wi-Fi فقط، وعند إرسال ملف يصل حجمه لـ 2 جيجابايت، سيرى المستخدم عدادا أثناء التحميل أو التنزيل للسماح للمستخدمين بمعرفة المدة التي ستستغرقها عملية الإرسال.على غرار منصة المراسلة الخاصة بشركة أبل iMessage، ميزة تفاعلية جديدة تسمى ميزة "ردود الفعل"، والتي تتيح لمستخدمي واتساب التفاعل مع الرسائل بطريقة سريعة بواسطة الرموز التعبيرية في كل فقاعة دردشة، ويعني هذا أنه يمكن للمستخدمين إضافة رمز إيموجي من بين 6 رموز مختلفة إلى رسالة بدلاً من كتابة رد.