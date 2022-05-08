Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إصابة شرطي إسرائيلي بعملية طعن في "باب العامود"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

خبر سار من واتساب.. هذه الميزات متاحة على هاتفك الآن

علم وعالم

2022-05-08 | 06:37
خبر سار من واتساب.. هذه الميزات متاحة على هاتفك الآن
1,473 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

أعلنت خدمة واتساب WhatsApp عن توفر مجموعة جديدة من المميزات لمستخدميها على هواتف أندرويد وآيفون بالإضافة إلى إصدار سطح المكتب، من بينها ميزة التفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية.

وعبر مدونة واتساب، قالت الخدمة المملوكة لشركة "ميتا"، إنه تم طرح خاصية التفاعل عبر الرموز التعبيرية في أحدث إصدار من التطبيق على جميع المنصات، وانها ستعمل على تحسين الميزة وإضافة المزيد من الأدوات إلى المزيد من الرموز التعبيرية قريبا.
 
زيادة عدد المشاركين بالدردشة الجماعية على واتساب
كما أوضحت خدمة المراسلة الأشهر في العالم، أنها أطلقت تحديثا ضخما يضم العديد من الميزات الجديدة لمنصاتها، شمل مضاعفة الحد الأقصى لإضافة المستخدمين في المحادثات الجماعية على التطبيق، من 256 إلى 512 مستخدما في مجموعة الدردشة الواحدة.

زيادة هائلة في حجم الملفات المرسلة على واتساب
وفي الوقت نفسه، أصبح بإمكان مستخدمي واتساب مع التحديث الجديد، مشاركة كبيرة الحجم، من خلال زيادة الحد الأقصي لحجم الملف الذي يمكن إرساله عبر النظام الأساسي من 100 ميجابايت إلى 2 جيجابايت.


ميزة أخرى للملفات كبيرة الحجم
ولمساعدة أكثر من ملياري مستخدم على إدارة بيانات الهاتف المحمول والحفاظ على باقات الإنترنت الثمينة الخاصة بهم، ينصح واتساب مستخدميه بإرسال واستقبال هذه الملفات الكبيرة عند الاتصال بشبكة الواي فاي Wi-Fi فقط، وعند إرسال ملف يصل حجمه لـ 2 جيجابايت، سيرى المستخدم عدادا أثناء التحميل أو التنزيل للسماح للمستخدمين بمعرفة المدة التي ستستغرقها عملية الإرسال.


ميزة "ردود الفعل" للتفاعل مع الرسائل الواردة
على غرار منصة المراسلة الخاصة بشركة أبل iMessage، ميزة تفاعلية جديدة تسمى ميزة "ردود الفعل"، والتي تتيح لمستخدمي واتساب التفاعل مع الرسائل بطريقة سريعة بواسطة الرموز التعبيرية في كل فقاعة دردشة، ويعني هذا أنه يمكن للمستخدمين إضافة رمز إيموجي من بين 6 رموز مختلفة إلى رسالة بدلاً من كتابة رد.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:24 | 2022-05-08 13:24
13:17 | 2022-05-08 13:17
13:04 | 2022-05-08 13:04
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.