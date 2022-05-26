PCR لجدري القردة؟!

وأوضحت الشركة أنها طورت بسرعة سلسلة جديدة من الفحوص لكشف الإصابة بجدري القردة ورصد انتشاره.وبحسب منظمة الصحة العالميّة يمكن اكتشاف الإصابة من خلال الـPCR؛ لأن اختبارات المستضدات لا يمكنها تحديد ما إذا كان الفيروس هو جدري القردة أو فيروس آخر ذا صلة.وتأتي أفضل العينات للتشخيص من التقرحات ومسحات من الإفرازات (سائل ينتج عن الجرح) أو قشور التقرحات.وقالت الشركة السويسرية إن واحدة من المجموعات الثلاث تكشف مجموعة الفيروسات "أورثوبوكس"، وهي المجموعة البيولوجية الكبيرة التي تشمل الفيروسات المسببة لجدري القردة وجدري البقر والجدري الذي يصيب البشر ويترك ندوبا تبقى مدى الحياة.وتكبر المخاوف من تفشي فيروس جدري القردي في العالم كلّه كما حدث مع فيروس كورونا الذي كبّل العالم بأسره لأكثر من عامين. لكنّ شيرين النصيري، المسؤولة الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية بمنظمة الصحة العالمية، طمأنت إلى أن سيناريو كورونا لن يتكرر نظرا لوجود علاج ولقاح ومعروف الأمر الذي لم ينطبق على كوفيد.ولفتت في تصريح تلفزيوني إلى أن "ما نشهده الآن هو تطور في فيروس جدري القرود وانتشر في مكان خارج موطنه وما ينتشر حاليا هو نوع بسيط ولا وفيات حتى الآن والمضاعفات قليلة".