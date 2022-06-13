خبير يكشف معلومات عن فيروس جدري القردة ومدى خطورته

ويشير الخبير في حديث لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إلى أنه من الصعب جدا أن يتوطد فيروس جدري القردة بين البشر، لأن هناك إمكانية لمنع انتشاره.ويقول، "لا ينبغي أن يتوطد فيروس جدري القردة بين البشر. لأنه في الواقع لن يتمكن من ذلك. وأنا لا أعني أن من السهل حصره في مكان معين، لكي لا يتمكن من الانتشار".وجدري القردة، مرض مصدره حيواني، أي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر أيضا. وهذا المرض يسببه فيروس جدري القردة.ويقول، "جدري القردة- تسمية شرطية غير صحيحة. لأنه في الواقع فيروس جدري القوارض، وفيروس جدري السناجب الأرضية، التي تنقل العدوى إلى القردة، التي هي مثل البشر تأكل كل شيء تصطاده وكل ماتحصل عليه. فهي تصطاد السناجب وتأكلها وبذلك تنتقل العدوى إليها. ومسار هذا المرض خفيف، ونادرا ما يسبب الوفاة، ولكنه يشكل خطورة على حياة الأشخاص الذين يعانون من ضعف مناعي شديد".