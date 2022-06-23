الوقوف على رجل واحدة وخطر الموت... دراسة صادمة!

هذا ما توصّلت إليه دراسة برازيلية نشرت في دورية "المجلة البريطانية للطب الرياضي".فتوازن الجسم مفتاح لصحّة الإنسان ومن المحتمل أن يكون مرتبطًا بإصابته بأمراض عقلية مثل الخرف. وهذا التوازن ويبدأ في التراجع السريع بالإضافة إلى قوة العضلات والمرونة ابتدءًا من سنّ الخمسين.وفي التفاصيل، شملت الدراسة 1702 شخصًا برازيليًّا تتراوح أعمارهم بين الـ51 والـ75 عامًا يعيشون في البرازيل.وطلب من المشاركين الوقوف على قدم واحدة في الفحص الأولي على أن يضعوا مقدمة الرجل الحرة خلف الرجل التي يقفون عليها، ويبقوا ذراعهم مفتوحة وعيونهم مثبتة إلى الأمام لمدة 10 ثوان.وتم تكرار هذه التجربة ثلاث مرات، مع تبديل القدمين. وراقب الباحثون في الدراسة المشاركين على فترة طويلة امتدت بين عامي 2008 و2020.وتبيّن أن 17.5 بالمئة من بين الذين فشلوا في الاختبار توفوا.ورغم ربط الوفاة بأسباب صحية أخرى مثل الأمراض المزمنة والعمر والجنس، توصّل هؤلاء الباحثون إلى أن عدم القدرة على إكمال تمارين التوازن يرفع خطر الوفاة بنسبة 84 بالمئة.ورغم أن نتائج هذه الدراسة تبقى محدودة لأنها شملت أشخاص من جنسية واحدة فقط، وبالتالي قد تتغيّر بحسب عاملي العرق والجنسيّة، يقترح الباحثون فيها أن يتحوّل تمرين التوازن جزءًا من الروتين الصحي للاطمئنان على صحّة الأشخاص فوق سنّ الخمسين.