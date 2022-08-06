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لماذا يجب أخذ قراءات ضغط الدم من كلا الذراعين؟!

علم وعالم

2022-08-06 | 06:14
Alsumaria Tv
لماذا يجب أخذ قراءات ضغط الدم من كلا الذراعين؟!
2,298 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
يقول علماء إن قراءات ضغط الدم يجب أن تؤخذ من كلا الذراعين بدلا من واحدة.

ويخشى الخبراء من أن الملايين من حالات ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تفوتها الطريقة التي يختبرها الأطباء حاليا.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهما من أكبر مسببات الوفاة في العالم.

وحللت دراسة أجريت على أكثر من 50000 بالغ، الفرق بين أخذ قياسات ضغط الدم من ذراعين، مقارنة بذراع واحد فقط.

وعندما أخذت كلتا القراءات، تم إعادة تصنيف 12% من المرضى الذين تم تشخيصهم على أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور كريستوفر كلارك، وهو طبيب في جامعة إكستر في ديفون: "ارتفاع ضغط الدم مشكلة عالمية ويمكن أن يؤدي سوء الإدارة إلى الوفاة. ولن يؤدي الفشل في قياس كلا الذراعين واستخدام القراءة الأعلى إلى تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى التقليل من المخاطر التي يتعرض لها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ومن المستحيل توقع أفضل ذراع لأن بعض الأشخاص لديهم قراءة أعلى في ذراعهم اليسرى مقارنة باليمين والأرقام المتساوية لديهم عكس ذلك. لذلك، من المهم التحقق من كلا الذراعين".

وأضاف: "الكشف الصحيح عن ارتفاع ضغط الدم هو خطوة حيوية نحو إعطاء العلاج المناسب للأشخاص المناسبين".

وحللت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية Hypertension، بيانات من 53172 مشاركا.

وأخذت قراءات ضغط الدم لجميع المتطوعين من ذراعهم اليمنى واليسرى، مقابل قراءة واحدة فقط.

ويصف ضغط الدم القوة التي يدفع بها دمك على جانبي الشرايين، ويقاس بالمليمتر الزئبقي (أو ملم زئبقي).

ويعكس الرقم الانقباضي (الرقم العلوي) قوة القلب عندما يضخ الدم عبر الجسم. وفي الوقت نفسه، يقيس الضغط الانبساطي الضغط عندما يرتاح القلب بين الضربات.

وإذا كان أي من الرقمين مرتفعا جدا، فقد يؤدي ذلك إلى إجهاد الشرايين والأعضاء الرئيسية.

ومع ذلك، يهتم الأطباء أكثر بالرقم الانقباضي.

واكتشف الدكتور كلارك وزملاؤه وجود فرق متوسط قدره 6.6 ملم زئبقي في الضغط الانقباضي بين الذراعين.

وعندما تم أخذ كلتا القراءات في الاعتبار، نقل ما يقرب من 6500 مشارك إلى فئة ارتفاع ضغط الدم - والتي تم تعريفها على أنها أعلى من 140 مم زئبق.

ويمكن أن تحدث الاختلافات بين الذراعين بسبب الشرايين المسدودة.

وعلى الرغم من أن الإرشادات الدولية تنصح بفحص ضغط الدم في كلا الذراعين، إلا أن هذه الممارسة غير معتمدة حاليا على نطاق واسع في العيادات.

ويقول الخبراء إن حوالي نصف الأطباء فقط يأخذون قراءات من كلا الذراعين، عادة بسبب قيود الوقت في العيادات أو المستشفيات المزدحمة.
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