نصائح طبية للحفاظ على صحة الجسم عند تقلبات الطقس

السومرية نيوز - متابعة

تعدّ أمراض الجهاز التنفسي الأكثر شيوعا خلال تبدل فصول السنة، حيث تتسبب تقلبات الحرارة والتغير المفاجئ في الطقس بانتشار الفيروسات والبكتيريا، متسببة بأمراض عدة، خاصة الإنفلونزا، لذا يجب اتباع إجراءات وقائية تساعد في الحماية من الإصابة بالأمراض، نستعرضها في الإنفوغراف أدناه:



