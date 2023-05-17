هالة شمسية "غامضة" تُشع بسماء العراق.. تُثير "الدهشة" والغموض يراود المتابعين (صور)

السومرية نيوز – علم وعالم



شهدت محافظات عديدة، اليوم الأربعاء، ظهور هالة شمسية غامضة تشعُّ بسحرها في سماء العراق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر هالة تحيط بالشمس في مناطق مختلفة من العراق، بما في ذلك، ديالى والديوانية والنجف الاشرف.

العاصمة بغداد

محافظة الديوانية



واستمر ظهور الهالة لبعض الوقت مما أثار دهشة وإعجاب السكان المحليين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي. واستمر ظهور الهالة لبعض الوقت مما أثار دهشة وإعجاب السكان المحليين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي.

محافظة ديالى



وبحسب مختصين، فإن طبقات الجو العليا في تلك المناطق كانت مشبعة بالرطوبة، مما أدى إلى انكسار الضوء وظهور الهالة الساحرة حول الشمس. وبحسب مختصين، فإن طبقات الجو العليا في تلك المناطق كانت مشبعة بالرطوبة، مما أدى إلى انكسار الضوء وظهور الهالة الساحرة حول الشمس.

مدينة الكوفة بالنجف الاشرف



وأظهرت تعليقات لمتداولي مواقع التواصل الاجتماعي، اعجاباً للهالة، فيما تعجب اخرين من ظهور هالة ثلجية بالقرب من الشمس وسط ارتفاع درجات الحرارة. وأظهرت تعليقات لمتداولي مواقع التواصل الاجتماعي، اعجاباً للهالة، فيما تعجب اخرين من ظهور هالة ثلجية بالقرب من الشمس وسط ارتفاع درجات الحرارة.

محافظة كربلاء

الحدود العراقية - السورية