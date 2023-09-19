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ما سبب ثبات حرارة جسم الإنسان على 37 درجة مئوية؟
علم وعالم
2023-09-19 | 03:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
612 مشاهدة
السومرية نيوز – علم وعالم
تبلغ درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية بالنسبة لشخص بالغ حوالي 37 درجة مئوية، وقد تختلف اختلافاً بسيطاً بناءً على العديد من العوامل، مثل: عمر الإنسان، وجنسه، ومستويات نشاطه، ولكن لماذا تكون درجة حرارة جسم الإنسان ثابتة على 37 درجة مئوية تحديداً؟
لماذا درجة حرارة جسم الإنسان ثابتة؟
تقوم منطقة تحت المهاد (Hypothalamus)، الموجودة في الدماغ بتنظيم درجة حرارة الجسم، بحيث تبقى ثابتة عند 37 درجة مئوية (98.6 فهرنهايت)، إذ إنّه عندما تنخفض درجة حرارة الجسم، تعمل منطقة تحت المهاد على إرسال إشارات تجعل الجسم يرتعش مما يساهم في تدفئته، أمّا عند ارتفاع درجة حرارة الجسم، تقوم على إرسال إشارات تساعد على بدء عملية التعرق من أجل خروج الحرارة من الجسم.
لماذا 37 درجة مئوية تحديداً؟
أظهرت بعض الدراسات أن درجة حرارة جسم الإنسان التي تقدر بحوالي 37 درجة مئوية هي درجة الحرارة المثالية التي تشكل حالة من التوازن بحيث يكون الجسم دافئاً بدرجة كافية لمنع إصابته بالعدوى الفطرية، ولكن ليس دافئاً جداً لدرجة تدفع الإنسان لتناول الطعام دون توقف للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لدى الشخص.
هل درجة حرارة الجسم الطبيعية هي 37 درجة مئوية بالضبط؟
يعتقد معظم الأشخاص أن درجة الحرارة الطبيعية لجسم الإنسان هي 37 درجة مئوية عند قياسها عن طريق الفم، ولكن الحقيقة أن هذا الرقم هو متوسط درجة الحرارة الطبيعية، إذ تكون درجة الحرارة الطبيعية أعلى أو أقل بقيمة 0.6 درجة مئوية، وهي نسبة تختلف خلال اليوم اعتماداً على نشاط الإنسان واختلاف الوقت من اليوم، ومن الجدير بالذكر أن درجة حرارة جسم الإنسان تكون شديدة الحساسية لمستويات الهرمون في الجسم، إذ تكون درجة حرارة جسم المرأة أعلى أو أقل اعتماداً على فترة الحيض أو الإباضة.
هل تتغير درجة حرارة الجسم مع التقدم في العمر؟
تشير الدراسات إلى أنه مع تقدم الإنسان في العمر فإن متوسط درجة حرارة الجسم لديه ينخفض قليلاً، إذ أظهرت دراسة نُشرت في مجلة التمريض السريرية (بالإنجليزية: Journal of clinical nursing)، والتي قامت بقياس درجة حرارة الجسم لدى 133 شخصاً مسناً، أن درجة حرارة الجسم كانت أقل من المتوسط بالنسبة للأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً، وأقل من ذلك عند الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 75 إلى 84 عاماً، وتكون أقل شيء لدى الأشخاص التي تزيد أعمارهم عن 85 عاماً.
دراسة جديدة: متوسط درجة حرارة الجسم لم يعد 37 درجة مئوية!
قام طبيب ألماني عام 1851م باعتماد متوسط درجة حرارة جسم الإنسان بحوالي 37 درجة مئوية، ولكن في دراسة حديثة تمت على 35,000 شخص بريطاني، وجدت أن متوسط درجة الحرارة الطبيعية لجسم الإنسان هو 36.61 درجة مئوية، ويعتقد الباحثون أن هذا الاختلاف بين النسب يعود للتغيرات البيئية التي شهدتها البشرية خلال 200 سنة الماضية والتي أثرت على جسم الإنسان، وليس بسبب وجود خطأ في الدراسة القديمة.
حقائق ممتعة عن درجة حرارة الجسم
توجد بعض الحقائق الممتعة حول درجة حرارة جسم الإنسان، والتي يُمكن ذكر بعضها على النحو التالي:
-يُساهم ارتفاع درجة حرارة الجسم في تعزيز عمل جهاز المناعة بشكل أكثر فعالية عند التعرض للعدوى، بما يُساعد على منع تكاثر البكتيريا.
-وجد الباحثون أن زيادة الوزن مرتبطة بانخفاض درجة حرارة الجسم خلال ساعات النهار.
-يفقد جسم الإنسان ما يعادل 1 إلى 2 درجة مئوية قبل النوم مباشرة، مما يساعد على النوم.
-وجد الباحثون أن درجة حرارة جسم المرأة أعلى بمقدار 0.4 درجة مئوية من درجة حرارة جسم الرجل
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