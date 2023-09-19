Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ناطق أمني يعلن استشهاد ثلاثة منتسبين بقصف مسيرة لمطار بالسليمانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

6 علامات تدل على أنك مرهق نفسيًّا!

علم وعالم

2023-09-19 | 06:00
6 علامات تدل على أنك مرهق نفسيًّا!
663 مشاهدة

في بعض الأحيان، تصبح الحياة لا تُحتمل، حيث يشعر الإنسان وكأنه محاصر في دورة لا نهاية لها تقوم بإعادته مرارًا وتكرارًا إلى نقطة البداية. هذا الوضع يؤدي إلى شعور بالإرهاق الدائم وتصبح الاستراحة ضرورة ملحة لاستعادة الطاقة وإعادة توازن الحياة.

التعب النفسي أو العقلي له تأثير كبير على الصحة الجسدية والروتين اليومي. وعلى الرغم من صعوبة تحديد مصدر التعب العقلي وفهمه بشكل دقيق، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود اضطراب عقلي. إذا استمر الشعور بالإرهاق والتعب العقلي لفترة طويلة، فمن الأفضل مراجعة طبيب مختص للحصول على التشخيص الصحيح والعناية اللازمة.
أبرز علامات التعب النفسي تبدو على الشكل التالي:

تشعر بالغضب من أبسط الأمور
 
إن المشاعر غالباً ما تضاعف مع الارهاق النفسي، فتجد نفسك سريع الغضب حتى من أشياء تافهة وبسيطة وأنك أكثر تحسسا من باقي الأيام. بالإضافة إلى ذلك، تشعر أنّك ضعيف يصعب عليك التعامل مع الغضب. وحتى من الممكن أحيانا أن تجد نفسك تبكي من دون سبب.

تشعر بالفراغ ولا تتفاعل مع الأحداث
 
تصبح وكأنك مشاهد بعيد لأحداث حياتك، فتفقد الحماس وحس المبادرة والانفعال، بل تشعر بالحياد تجاه جميع ما يحصل في حياتك. قد تشعر أيضاً بالفراغ الداخلي، حيث تصبح مشاعرك مخدرة وتفقد الأمل.

لا تشعر بالتحفيز لأداء المهمات
 
يصبح أداء المهام اليومية والعادية أمرا في غاية الصعوبة وتفقد الرغبة بالقيام بأبسط الأمور، مثل الاستحمام، التواصل مع الأصدقاء والعائلة وحتى المشاركة في أي نشاط اجتماعي. يصعب مع ذلك التركيز على العمل مما يؤدي إلى انخفاض الانتاجية.

تفقد صبرك بسرعة
 
يسبب الارهاق الدائم، تفقد القدرة على التحكم بردود فعلك العاطفية والسلوكية. ترتفع مستويات القلق والتوتر عندك مما يجعلك أكثر عرضة للانفعالات السلبية عند مواجهة التحديات اليومية، حتى الصغيرة منها.

تعاني من مشاكل في النوم
 
إن التعب النفسي يؤثر سلباً على النوم وغالباً ما يؤدي إلى الأرق. قد تجد صعوبة في النوم، أو تستيقظ لمرات متكررة خلال الليل مع عدم القدرة على العودة إلى النوم. اضراب النوم يمكن أن يشكّل خطرا على حياتك بحيث قد تنام لساعات طويلة ومستمرة كوسيلة للهروب من الحياة الاجتماعية أو قد لا تقدر على النوم لأيام متتالية، حتى عندما تشعر بالتعب الشديد، مما يؤثر على نشاطك الذهني والجسدي.

تتعرض للقلق ونوبات الهلع
 
الارهاق النفسي غالباً ما يؤدي إلى الاصابة بنوبة هلع أو قلق، فتشعر أن الضغوطات أصبحت أكثر مما يمكنك تحمله. تشير هذه النوبات إلى شعور مفاجئ بالخوف الشديد أو الرعب مصحوبة بردة فعل جسدية مثل صعوبة التنفس، والدوخة، والارتعاش. من المهم أيضاً أن تتعلم كيفية معالجة نوبات الهلع باستخدام عدة تقنيات مثل التنفس العميق وأنشطة للحفاظ على التركيز في الحالات الخفيفة، أو استشارة مختص لعلاجها بالأدوية المناسبة في الحالات الاكثر تعقيدا.

 >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية - الحلقة ١٠٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-19
Play
الزعفرانية - الحلقة ١٠٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-19
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل العراقي علي كريم - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-18
Play
الممثل العراقي علي كريم - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-18
Play
نشرة ١٨ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-18
Morning Live
Play
Morning Live
نظرة المجتمع على استخدام النساء للاركيلة - الحلقة ١٠٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-18
Play
نظرة المجتمع على استخدام النساء للاركيلة - الحلقة ١٠٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
تجار دوليون في قبضة مديرية مخد رات البصرة -الحلقة ٢١ | الموسم 6
17:00 | 2023-09-17
Play
تجار دوليون في قبضة مديرية مخد رات البصرة -الحلقة ٢١ | الموسم 6
17:00 | 2023-09-17
عشرين
Play
عشرين
الضمان الاجتماعي..قانون نافذ يُفتّش عن آليات تنفيذ! - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-17
Play
الضمان الاجتماعي..قانون نافذ يُفتّش عن آليات تنفيذ! - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-17
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الله يتكفل برعايتك بحنان من لدنه- الحلقة ٢٩
13:00 | 2023-09-17
Play
الله يتكفل برعايتك بحنان من لدنه- الحلقة ٢٩
13:00 | 2023-09-17
رحال
Play
رحال
مدينة هورامان، محافظة حلبجة - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-16
Play
مدينة هورامان، محافظة حلبجة - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-16
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
Play
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
Biotic
Play
Biotic
فقدان الذاكرة وعلاجه - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-15
Play
فقدان الذاكرة وعلاجه - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-15
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية - الحلقة ١٠٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-19
Play
الزعفرانية - الحلقة ١٠٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-19
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل العراقي علي كريم - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-18
Play
الممثل العراقي علي كريم - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-18
Play
نشرة ١٨ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-18
Morning Live
Play
Morning Live
نظرة المجتمع على استخدام النساء للاركيلة - الحلقة ١٠٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-18
Play
نظرة المجتمع على استخدام النساء للاركيلة - الحلقة ١٠٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
تجار دوليون في قبضة مديرية مخد رات البصرة -الحلقة ٢١ | الموسم 6
17:00 | 2023-09-17
Play
تجار دوليون في قبضة مديرية مخد رات البصرة -الحلقة ٢١ | الموسم 6
17:00 | 2023-09-17
لقطات
Play
لقطات
المتعاقبات الشمسية | نجوم العلوم - الموسم 15
16:00 | 2023-09-17
Play
المتعاقبات الشمسية | نجوم العلوم - الموسم 15
16:00 | 2023-09-17
عشرين
Play
عشرين
الضمان الاجتماعي..قانون نافذ يُفتّش عن آليات تنفيذ! - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-17
Play
الضمان الاجتماعي..قانون نافذ يُفتّش عن آليات تنفيذ! - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-17
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الله يتكفل برعايتك بحنان من لدنه- الحلقة ٢٩
13:00 | 2023-09-17
Play
الله يتكفل برعايتك بحنان من لدنه- الحلقة ٢٩
13:00 | 2023-09-17
رحال
Play
رحال
مدينة هورامان، محافظة حلبجة - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-16
Play
مدينة هورامان، محافظة حلبجة - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-16
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
Play
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
نعم، قادرة على ذلك
نعم، قادرة على ذلك
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.