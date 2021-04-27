شاهد.. إعلامية مصرية تصدم الجمهور بتصرف مفاجئ على الهواء مباشرة

وخلال البرنامج الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، وجه "شيخ الحارة" سؤال عن حقيقة خضوعها للتجميل، فأكدت أنها لم تخضع لأي تجميل، ليرد عليها شيخ الحارة بأنها تضع الباروكة باستمرار على شعرها وهو ما دفعها إلى نزعها على الهواء أمام المشاهدين.وقالت بوسي شلبي، إنها "تضع الباروكة كي لا تنهك شعرها بسبب عمليات التسريح المتكررة التي تضطر لها بسبب مشاركتها في الكثير من الفعاليات والمهرجانات الفنية".