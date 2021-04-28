بالصورة: نادين نسيب نجيم الأكثر بحثًا على غوغل في رمضان

تصدّر إسم النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، قائمة أكثر الأسماء بحثا عبر محرك البحث غوغل، وذلك منذ انطلاق الموسم الرمضاني وحتى اليوم.



وشاركت نجيم مع متابعيها صورة عبر حسابها على موقع "ستوري إنستغرام"، كشفت من خلالها تصدّر إسمها الأكثر بحثًا عبر موقع غوغل، منذ انطلاق عرض مسلسل "عشرين عشرين" حيث تلعب دور البطولة الى جانب النجم السوري قصي خولي وعدد من نجوم الدراما.

تؤدّي نجيم في المسلسل دورين ببراعة وإتقان، حيث تلعب دور نقيب في الشرطة وتنتحل صفة امرأة متواضعة للتقرّب من عصابة تسبّبت بمقتل شقيقها الضابط.