من سيكون جيمس بوند الجديد؟

وتضم قائمة الأسماء المتداولة كلا من كالوم تيرنر وجوش أوكونور وجاك لودن، إلى جانب باتينسون وهولت، فيما لم تعلن شركة " إم جي إم ستوديوز" حتى الآن هوية الممثل الذي سيتولى الدور في الفيلم المقبل، الذي يخرجه الكندي دينيس فيلنوف.خمسة أسماء في اختبارات الأداء بحسب التقاريربرزت أسماء كالوم تيرنر وجاك لودن وجوش أوكونور أولا، بعدما أفاد موقعا "ذا راب" و"ديدلاين" في 22 أكتوبر بأن الممثلين الثلاثة تلقوا عروض المشاركة في الاختبارات النهائية للدور.وفي 6 ، أفادت " ريبورتر" بأن باتينسون خضع لاختبار أداء، وأفادت "فارايتي" بأن هولت خضع له أيضا. وذكرت "فارايتي" و"ديدلاين" أن باتينسون وهولت انضما إلى تيرنر ولودن وأوكونور بين من خضعوا للاختبارات.ويأتي باتينسون إلى المنافسة بعد تجسيده شخصية باتمان في أفلام من إنتاج "دي سي"، فضلا عن شهرته الواسعة من خلال سلسلة "توايلايت" ومشاركته في سلسلة " ". كما يعمل مع فيلنوف في فيلم "كثيب: الجزء الثالث.أما هولت، فاشتهر بأدواره في سلسلة "إكس مين"، ويؤدي شخصية لوثر في أفلام "سوبرمان" الحديثة، كما شارك في فيلم "ماد ماكس: طريق الغضب والمسلسل التاريخي "العظيمة..ويملك كالوم تيرنر حضورا في السينما والتلفزيون، من خلال أعمال مثل مسلسل "سادة الهواء وفيلم "الوحوش الرائعة: جرائم غريندلوالد".أما جوش أوكونور، فلفت الأنظار بدوره في مسلسل "التاج"، حيث جسد ، وفي فيلم "تشالنجرز"ويُعرف جاك لودن بدوره في مسلسل "خيول بطيئة"، الذي يشارك فيه غاري أولدمان.ستايلز وجيمس بين الأسماء المتداولةإلى جانب الأسماء الخمسة التي تحدثت التقارير عن خضوعها لاختبارات الأداء، ترددت أسماء ممثلين آخرين في سياق التكهنات بشأن بوند الجديد، من بينهم المغني والممثل هاري ستايلز، الذي أفادت "فارايتي" بأنه أجرى محادثات بشأن الدور، والممثل ثيو الذي لم يُستبعد اسمه من الاحتمالات.ولا توجد تقارير تفيد بأن ستايلز أو جيمس خضعا لاختبارات الأداء، خلافا للأسماء الخمسة التي وردت في تقارير الاختبارات.وفي المقابل، أفادت "هوليوود ريبورتر" بأن الممثلين جاك أوكونيل وجايكوب إلوردي يشاركا في اختبارات الأداء، رغم تداول اسميهما سابقا ضمن التكهنات المتعلقة بالدور.بيرس بروسنان يشيد بكالوم تيرنروأشاد الممثل بيرس بروسنان، الذي جسد شخصية في أربعة أفلام بين عامي 1995 و2002، بكالوم تيرنر، واصفا إياه بأنه ممثل قوي، وذلك في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" نُشرت في 3 نوفمبر.وقال بروسنان إنه يتابع مثل الجمهور انتظار الإعلان عن الممثل الجديد، مشيرا إلى معرفته بتيرنر بعدما شاركه التمثيل في فيلم الدراما (The Only Living Boy in New York) عام 2017. وأعرب عن إعجابه بالممثلين المتداولين للدور، متمنيا التوفيق لمن يقع عليه الاختيار.من جهته، تحدث غاري أولدمان في سبتمبر، خلال ظهوره في برنامج "ذا مورنينغ شو" التلفزيوني الكندي، عن اعتقاده بأن اختيار بوند الجديد حُسم بالفعل، معربا عن أمله في أن يكون زميله جاك لودن هو الممثل الذي وقع عليه الاختيار. ولم يصدر ما يؤكد ذلك رسميا.فريق الفيلم الجديديتولى دينيس فيلنوف إخراج الفيلم المقبل، فيما يكتب السيناريو نايت، مبتكر مسلسل "بيكي بلايندرز" . ويشرف على الإنتاج باسكال وديفيد هايمان.ويمثل العمل أول ظهور سينمائي لبوند بعد مغادرة دانيال كريغ الدور، الذي أداه في خمسة أفلام، كان آخرها "لا وقت للموت" عام 2021.ولم تعلن شركة "أمازون إم جي إم ستوديوز" حتى الآن اسم الممثل الذي سيؤدي الشخصية، كما لم تعلق على التقارير المتعلقة باختبارات الأداء. وبين الأسماء الخمسة التي وردت في تقارير الاختبارات، والممثلين الآخرين الذين لا تزال أسماؤهم متداولة، يبقى اختيار العميل 007 المقبل معلقا إلى حين الإعلان الرسمي.