احدث اطلالة لياسمين صبري بملابس تتجاوز نصف مليون جنيه مصري (صورة)

أطلت الممثلة ياسمين صبري بملابس فاخرة في أحدث صورة لها.
ارتدت ياسمين صبري تنورة من دار أزياء فيرساتشي Versace، ويصل سعرها إلى 1400 يورو، أي ما يعادل 26 ألف و725 جنيها مصريا، شاهدها في موقع بيعها، وحقيبة Peekaboo صغيرة من دار أزياء فيندي Fendi يصل سعرها إلى 3100 دولار، أي ما يعادل 48 ألف و640 جنيها مصريا، شاهدها من موقع بيعها
كما ارتدت ياسمين صبري ساعة من دار Franck Muller، ويصل سعرها إلى 27692 دولار، أي ما يعادل 434 ألف و502 جنيها مصريا، شاهدها من موقع بيعها
أما الحذاء فمن دار أزياء aquazzura.
يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.