احدث اطلالة لياسمين صبري بملابس تتجاوز نصف مليون جنيه مصري (صورة)

ارتدت ياسمين صبري تنورة من دار أزياء فيرساتشي Versace، ويصل سعرها إلى 1400 يورو، أي ما يعادل 26 ألف و725 جنيها مصريا، شاهدها في موقع بيعها، وحقيبة Peekaboo صغيرة من دار أزياء فيندي Fendi يصل سعرها إلى 3100 دولار، أي ما يعادل 48 ألف و640 جنيها مصريا، شاهدها من موقع بيعهاكما ارتدت ياسمين صبري ساعة من دار Franck Muller، ويصل سعرها إلى 27692 دولار، أي ما يعادل 434 ألف و502 جنيها مصريا، شاهدها من موقع بيعهاأما الحذاء فمن دار أزياء aquazzura.