تسمية الموسيقار علاء مجيد مديراً عاماً لدائرة الفنون الموسيقية

أعلنت وزارة الثقافة العراقية، الأربعاء، عن تكليف الموسيقار علاء مجيد بمهمات المدير العام لدائرة الفنون الموسيقية.



وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم أصدر أمراً إدارياً بتكليف الموسيقار علاء مجيد بمهمات المدير العام لدائرة الفنون الموسيقية".

وأضاف البيان أن "الموسيقار علاء مجيد هو قائد الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي التي عمل وزير الثقافة على ضمها إلى تشكيلات الوزارة لما لها من دورٍ في إحياء التراث الموسيقي، وهي تعمل بموازاة الفرقة السمفونية العراقية، وقد جرى ضمها إلى تشكيلات الوزارة".