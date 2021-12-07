أحلام تعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب.. هذا ما كشفته

وكشفت الفنانة الإماراتية أحلام، أنها حاولت التواصل مع النجمة شيرين عبد الوهاب بعد إعلان طلاقها من حسام حبيب، لكنها لم تنجح في الوصول إليها، قائلة: "شيرين بتغير أرقام تليفوناتها دايما".وأضافت أحلام، فى تصريحات صحافية: "أرسلت لها رسالة على التليفون، بس شيرين دائما تغير أرقامها، فما عندي طريقة أتواصل معاها، بس هي عارفة محبتنا".وتابعت: "الزواج والطلاق هذه كلها أمور قسمة ونصيب من رب العالمين، الله يختار لها الخيرة، وأهم شيء هي تكون مرتاحة".وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب، قد أصدرت بيانًا أكدت فيه انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب وحسم الجدل المثار حول الأمر، وجاء نص البيان: "في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، ولا داعي للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية".