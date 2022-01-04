سمية الخشاب تصدم الجميع بشأن الزواج (فيديو)

وعلقت الخشاب على توقعات الإعلامية عالمة الفلك ماغي فرح لها بالزواج في 2022، أو زواج أحد المقربين منها، وذلك خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس".وردا على سؤال "لقيتي نصك التاني؟" أجابت: "أنا لست ناقصا لأنتظر أحدا أن يكملني، وإذا أتى شخص ما فسيكون ما هو إلا نجم في سمائي، وإذا رحل ما أجمل السماء وهي صافية."وأكدت انها ترغب بالزواج من نجار وقالت: "أنا بحب النجارة جدا، ومؤخراً نفسي أعمل سرير كله من الشجر، وأبقى عايشة وسط الطبيعة، وممكن شوية زرع ونافورة حلوة."وتابعت: "في حاجات كتير نجارة في البيت، فهيبقى مفيد وإيجابي في حياتي".