الفنانة العراقية أصيل هميم تعلن ارتباطها (فيديو)

كشفت الفنانة العراقية أصيل هميم، عن وضعها العاطفي في الفترة الراهنة، حيث أكدت أنها تعيش قصة حب وارتباط مع شخص أبقت هويته سرا، حيث قالت إنها ستعلن الأمر بكامل تفاصيله للجمهور باعتبار هذا أمر لن يتم إخفاؤه عن أحد.



وقالت أصيل هميم، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "كاربول كاريوكي"، إنها تنتظر أن يكون الأمر رسمياً، لأن هناك مشروع خطوبة وزواجا لكنها تنتظر أن يتقدم إليها بشكل رسمي حتى يتم الكشف عن ذلك، مردفة أنها لم ترفض هذا الشخص، وبينت أنها ليست من الفنانات اللاتي تخفي هذا الأمر عن أحد".

وعن مواصفات فارس الأحلام، قالت أصيل هميم، إنها لا تعتبر الجمال مقياساً لذلك بل يهمها في المواصفات الشخصية والروح"، مبينة أن الشكل والجمال ليسا كل شيء لأن الشخصية هي التي تحكم الإنسان".

وقالت ايضا هميم، أن "الشكل تكمن أهميته في القبول فقط، يهمني النظرة والأسلوب والدخول وطريقة التعامل والحركة"، مبينة: "في ناس مو جميلة لكن شخصياتها تحليها".

وعبرت أصيل هميم، عن إعجابها بالرجل العراقي قائلة إنه "يجنن" ولديه من الوسامة الكثير، حيث رغبت في أن تجعل الرجل والمرأة في العراق متساوين في الوسامة والجمال، لكنها أنهت الأمر بأن الرجل العراقي أجمل من المرأة العراقية.