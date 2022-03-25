أبو وديع... في بغداد! (صورة)

نشر الفنان السوري جورج وسوف صورة على حسابه عبر "انستغرام" من سيارته وهو يجول في شوارع العاصمة العراقية بغداد.

وتأتي زيارة وسوف الذي لقب بالطفل المعجزة في بداياته، استعداداً لحفلة نادي الصيد العراقي.



وانهالت تعليقات محبي وسوف على الصورة، لا سيما العراقيين منهم الذين عبروا عن مدى فرحتهم بمجيئه إلى بلادهم وعن حبهم الكبير لشخصه ولفنّه.



وكانت بطلة الرالي القطريّة ندى زيدان نشرت صورًا ومقاطع فيديوعلى حسابها عبر انستغرام من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مع ابنتها.



وعلّقت زيدان على المنشور بالقول: "إلى كلّ أم، الأمومة ليست نظرة الآخرين لك وانطباعهم عنك، بل الأمومة هي كيف يراك طفلك وكيف ينظر إليك... فكوني لها".

في سياق منفصل، ضجّت صور عيون ابنة وسوف مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.وكانت بطلة الرالي القطريّة ندى زيدان نشرت صورًا ومقاطع فيديوعلى حسابها عبر انستغرام من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مع ابنتها.وعلّقت زيدان على المنشور بالقول: "إلى كلّ أم، الأمومة ليست نظرة الآخرين لك وانطباعهم عنك، بل الأمومة هي كيف يراك طفلك وكيف ينظر إليك... فكوني لها".

يذكر أن الثنائي انفصل رسميًّا عام 2017 بعد حوالي سنة ونصف من الزواج لكنّ التواصل لا يزال قائمًا بين الطرفين لمصلحة ابنتهما على حدّ تعبير زيدان في أكثر من تصريح صحافي.



وتعرّفت زيدان على "ابو وديع" عندما حضر للعلاج في مستشفى اسبيتار في قطر حيث كانت تعمل هناك مديرةً شؤون اللاعبين وتم تكليفها للاهتمام به وتسهيل أموره فوقعا في حب بعضهما الأمر الذي دفعها إلى أن تترك حياتها وعملها وتنتقل للعيش معه ما بين سوريا وبيروت والسويد.