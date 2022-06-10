Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"العراق بلد التنوع".. نقابة الفنانين تؤكد على احترام الفعاليات الثقافية والفنية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"العراق بلد التنوع".. نقابة الفنانين تؤكد على احترام الفعاليات الثقافية والفنية

فن وثقافة

2022-06-10 | 12:17
"العراق بلد التنوع".. نقابة الفنانين تؤكد على احترام الفعاليات الثقافية والفنية
2,493 مشاهدة

شددت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الجمعة، على ضرورة احترام الفعاليات الثقافية والفنية، فيما دانت بأعلى درجات الحدّة الممارسات التي تنتمي للتنظيمات المتشددة ومتطرفي العصور الوسطى.

جاء ذلك بعد منع حفل الفنان سعد المجرد الذي كان من المقرر إقامته في مدينة "السندباند لاند" بالعاصمة بغداد، مساء أمس الخميس.

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تابعنا بقلق بالغ وأسف شديد تكرار حالات مهاجمة الفعاليات الفنية التي تحتضنها بغداد والمدن العراقية الأخرى، وتود نقابتنا التي ينتمي إليها عشرات الآلاف من الفنانين العراقيين من حملة الشهادات العليا والأساتذة الجامعيين وعلى إمتداد خارطة العراق ومن أبناء المهجر المنتشرين في كل أرجاء المعمورة لنشكل ومعنا كل النقابات والإتحادات شريحة تصنع الجمال وتشكل ركيزة لإشاعة فكر وطني عراقي مدني ينتمي إليه ملايين العراقيين ونقف بحزم مع كل فعالية تهدف الى إبراز الوجه المدني العراقي".

وأضافت، "لأننا نعيش في بلد عُرِفَ بتعدديته التي هي سر قوته وجماله ونؤمن ان حرية الجماعة أياً كانت تتوقف لدى حرية جماعة أخرى وتعلمنا من العراق درس التنوع والتعايش ، فالعراق للجميع ومن واجبنا التأكيد على ضرورة إحترام الفعاليات الفنية والثقافية التي حصلت على الموافقات الأصولية من الجهات المختصة ، وندين بأعلى درجات الحدّة هذه الممارسات التي تنتمي للتنظيمات المتشددة ومتطرفي العصور الوسطى، لا إلى بلدٍ تم اختراع أول آلةٍ موسيقية على أرضه".

وأكدت النقابة، على "حرصها ومهنيتها ودورها الوطني الذي عرفت به كل النقابات والإتحادات المهنية"، داعية "الجهات الحكومية ذات العلاقة للقيام بواجباتها التي حددها الدستور ، كافلاً للحريات وحمايتها من نهج التعسّف الممنهج".

وفيما استغربت النقابة "صمت وزارة الثقافة العراقية المطبق بما لا ينسجم وتدخلها المباشر في فعاليات نقابتنا وهو تدخل خارج سياقات عمل الوزارة فإننا نعلن تضامننا مع المؤسسات الفنية التي تعرضت الى حوادث أفضت الى خسارة مادية ومعنوية فضلا عن مصادرة حق المواطن العراقي الذي حضر هذه الفعاليات برفقة عائلته بحثاً عن بصيص أمل ينقذه من دخان الصراع السياسي الذي يحيط بالمشهد العراقي منذ سنين".
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:27 | 2022-06-10 17:27
17:00 | 2022-06-10 17:00
16:48 | 2022-06-10 16:48
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.